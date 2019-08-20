В метро Харькова неадекват напал на полицейского: дерзкое преступление попало на видео

В метро Харькова мужчина в состоянии алкогольного опьянения с ножом напал на полицейского.

Инцидент произошел вечером 19 августа на станции "Имени Масельского", информирует пресс-служба правоохранителей. Момент нападения зафиксировала камера видеонаблюдения (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Сперва преступник приставал к прохожим в вестибюле станции. На это работнице метрополитена пожаловались две девушки, и на место происшествия вызвали полицейского.

"Пока полицейский выяснял подробности со свидетелями инцидента, 52-летний мужчина неожиданно достал нож и ударил им стража порядка в область грудной клетки. Несмотря на получение ранения, сержант полиции задержал нападавшего", – сказано в сообщении.

Скрин видео

Отмечается, что вещественное доказательство – нож –изъято, угрозы жизни правоохранителя нет.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины.

Правонарушитель задержанный и находится в СИЗО. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

Как писал OBOZREVATEL, 18 августа на автодороге "Харьков-Красноград-Перещепино" в Харьковской области, случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла 14-летняя девочка. Предварительно, водитель легкового авто не справился с управлением, и машина опрокинулась.

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