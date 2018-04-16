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В Манчестере авто врезалось в толпу у торгового центра: есть раненые

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В английском Манчестере автомобиль въехал в толпу людей возле торгового центра Asda.

В результате ЧП пострадали шесть человек, сообщает Mirror.

Mirror

Отмечается, что раненые — взрослые, у двоих серьёзные травмы ног. Четверо раненых были доставлены в Солфорд-Ройал, а два других были доставлены в Манчестерский королевский лазарет.

Фото: Mirror

Фото: manchestereveningnews

В правоохранительных органах Великобритании заявили, что инцидент не связан с терактом и подтвердили, что 80-летний мужчина был арестован:

"80-летний мужчина был арестован по подозрению в причинении серьезной травмы из-за опасного вождения. Попытки разобраться во всех обстоятельствах вокруг этого инцидента продолжаются".

Фото: Mirror

Фото: Mirror

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Как сообщал "Обозреватель", 13 апреля в Испании 3,5-тонный грузовик влетел в толпу.

Место
Великобритания
Объект
ДТП
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