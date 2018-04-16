В Манчестере авто врезалось в толпу у торгового центра: есть раненые

В английском Манчестере автомобиль въехал в толпу людей возле торгового центра Asda.

В результате ЧП пострадали шесть человек, сообщает Mirror.

Mirror

Отмечается, что раненые — взрослые, у двоих серьёзные травмы ног. Четверо раненых были доставлены в Солфорд-Ройал, а два других были доставлены в Манчестерский королевский лазарет.

Our crews were called to a large scale incident in Harpurhey, Manchester at 15:25. We've had 6 ambulances at the scene along with the air ambulance and three senior clinicians. 6 patients are being treated for serious injuries after a collision with a vehicle. — North West Ambulance Service (@NWAmbulance) 16 апреля 2018 г.

Фото: Mirror

Фото: manchestereveningnews

В правоохранительных органах Великобритании заявили, что инцидент не связан с терактом и подтвердили, что 80-летний мужчина был арестован:

"80-летний мужчина был арестован по подозрению в причинении серьезной травмы из-за опасного вождения. Попытки разобраться во всех обстоятельствах вокруг этого инцидента продолжаются".

Фото: Mirror

Фото: Mirror

Новость дополняется

Как сообщал "Обозреватель", 13 апреля в Испании 3,5-тонный грузовик влетел в толпу.