В Манчестере авто врезалось в толпу у торгового центра: есть раненые

В английском Манчестере автомобиль въехал в толпу людей возле торгового центра Asda.

В результате ЧП пострадали шесть человек, сообщает Mirror.

Отмечается, что раненые — взрослые, у двоих серьёзные травмы ног. Четверо раненых были доставлены в Солфорд-Ройал, а два других были доставлены в Манчестерский королевский лазарет.

Our crews were called to a large scale incident in Harpurhey, Manchester at 15:25. We've had 6 ambulances at the scene along with the air ambulance and three senior clinicians. 6 patients are being treated for serious injuries after a collision with a vehicle.