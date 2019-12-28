В Луцке грабитель прострелил голову директору финучреждения: преступление попало на видео

В Луцке неизвестный в военной форме при попытке ограбить заведение по предоставлению финансовых услуг выстрелил в голову его оператору.

Инцидент произошел утром 27 декабря. Пострадавшего с огнестрельным ранением височной части головы доставили в городскую клиническую больницу. Полиция же, чтобы поймать злоумышленника, объявила план перехвата "Сирена", сообщает "ТРК Аверс" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Отмечается, что раненым мужчиной оказался директор отделения ПАО "Европошта", которое специализируется на выдаче займов и потребительских кредитов, а также денежных переводах. Он пострадал, когда пытался сопротивляться грабителю.

В Луцке неизвестный в форме выстрелил в голову директору отделения микрокредитов

В то же время женщина-кассир, которая также была в помещении, успела спрятаться за пуленепробиваемое стекло.

Попытка ограбления оказалась неудачной и правонарушитель скрылся с места происшествия. В области немедленно ввели в действие специальную полицейскую операцию.

Грабитель скрылся с места преступления Скриншот с видео

Отмечается, что пострадавшему уже провели операцию по извлечению пули из головы, его жизни ничего не угрожает. Все в порядке и с кассиром учреждения, которую в шоковом состоянии также госпитализировали в больницу.

Сейчас правоохранители проводят мероприятия на установление личности преступника и привлечения его к уголовной ответственности. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В Луцке объявили план перехват "Сирена", Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мукачево Закарпатской области рэкетиры уничтожали имущество предпринимателей, когда те отказывались платить им деньги. Один из злоумышленников выстрелил из гранатомета в супермаркет.

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