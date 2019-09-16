Десятки убитых, раненых и пленных: в "Л/ДНР" забили тревогу из-за огромных потерь

Террористы "Л/ДНР" пожаловались на колоссальные потери в своих рядах всего за две недели сентября. По их словам, счет убитых и раненых и дет на десятки.

Соответствующую сводку из паблика оккупантов опубликовал на своем Telegram-канале украинский блогер Фашик Донецкий.

"Только вдумайтесь в эти цифры! С 1 по 15 сентября в результате обстрелов с украинской стороны на Донбассе в "ЛНР" и "ДНР" погибли 34 бойца, 60 раненых (39 тяжелые), четыре попали в плен", – негодуют боевики. Также они разразились фейками о якобы вооруженных атаках мирного населения со стороны защитников Украины.

Террористы "Л/ДНР" Znaj.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-главарь "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что террористы без боя сбежали с позиций на хуторе Петровском на Донбассе. По его словам, эти позиции оккупанты из 1 корпуса "народной милиции ДНР" удерживали на протяжении пяти лет.

Ранее Гиркин признался, что в зоне проведения ООС на Донбассе потери российско-оккупационных войск выросли в три-четыре раза. По его словам, украинские военнослужащие буквально "смешивают с землей" оккупантов, научившись "без атак", в пределах позиционной войны, уничтожать их позиции.

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