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В Кривом Роге экстренно эвакуировали учеников из шести школ: полиция рассказала, в чем дело

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В Кривом Роге Днепропетровской области полиция проверяет информацию о заминировании шести школ.

Сообщение поступило правоохранителям 30 января около 10 утра, сообщает полиция Днепропетровской области в Facebook.

Для проверки помещений и прилегающей к школам территории на место выехала следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники.

Школьники Кривого Рога

Школьники Кривого Рога

Полиция Днепропетровской области в Facebook

"Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности)", — сообщает полиция.

В Кривом Роге экстренно эвакуировали учеников из шести школ: полиция рассказала, в чем дело

Полиция Днепропетровской области в Facebook

В Кривом Роге экстренно эвакуировали учеников из шести школ: полиция рассказала, в чем дело

Полиция Днепропетровской области в Facebook

В Кривом Роге экстренно эвакуировали учеников из шести школ: полиция рассказала, в чем дело

Полиция Днепропетровской области в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря в Киеве загорелась школа, детей экстренно эвакуировали. Спасателям удалось оперативно ликвидировать пожар. Жертв и пострадавших нет.

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Место
УкраинаКривой Рог
Теги
минированиешколаНациональная полиция Украины
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