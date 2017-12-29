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В Киеве освободили похищенного российского специалиста по криптовалютам

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Российского специалиста в сфере IT и блокчейн-технологий Павла Лернера, похищенного в Киеве 26 декабря, освободили.

Об этом сообщает сайт "Страна" со ссылкой на источники в Национальной полиции.

"Его освободили сами похитители. Выбросили на трассе", - рассказали нам полицейские.

По их данным, Лернера, 26 декабря похищали шесть человек с автоматами. На улице Степана Бандеры в Киеве программиста силой затащили в автомобиль марки Mercedes-Benz Vito (госномер АА 2063 МТ) неизвестные лица в темной одежде и балаклавах, и увезли в неизвестном направлении.

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Павел Лернер - 40-летний гражданин России, имеющий вид на жительство в Польше - специалист в сфере IT и блокчейн-технологий, управляющий директор EXMO LLP.

Из информации, которая размещена на страницах Павла Лернера в соцсетях, следует, что мужчина является уроженцем Курска, и занимался программированием.

В октябре 2014 года вместе с семьей он перебрался жить в Испанию. По информации знающих Лернера людей, в Украине этот специалист по IT вел ряд стартапов, связанных с технологиями майнинга криптовалют и блокчейна.

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Темы
КриптовалютыКриминал
Место
Украина
Объекты
биткоинкриптовалютаНациональная полиция Украины
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