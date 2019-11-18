Украли квартир на 96 млн грн: в Киеве разоблачили схему бизнесмена и нотариуса

Прокуратура №7 в Киеве завершила досудебное расследование по уголовному производству по факту завладения недвижимостью АТ "ВТБ-Банк" на сумму более 96 миллионов гривень.

Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. По версии следствия, директор частного предприятия совместно с частным нотариусом организовали схему и завладели имуществом.

Так, нотариус, действуя по указанию организатора преступления, изготовил поддельные договоры купли-продажи имущества в "ВТБ Банк", а именно 2 нежилых помещений в Харькове и 23 квартир в таунхаусе, расположенном в Голосеевском районе Киева.

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На основании поддельных документов злоумышленникам удалось перерегистрировать право собственности на 11 объектов, нанеся ущерб на сумму свыше 96 млн гривен.

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В ходе досудебного расследования на все объекты недвижимости был наложен арест, и в дальнейшем, право собственности на незаконно отчужденные объекты возвращено Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

Действия директора частного общества квалифицировали по ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 365-2 УК Украины как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество) с множеством отягчающих обстоятельств.

Обвинительный акт был направлен в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения по существу. Нотариуса же в связи с сокрытием от правооохоронних органов объявили в розыск.

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