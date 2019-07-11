В Киеве из СИЗО отпустили основателя крупнейшего онлайн-маркета наркотиков: что известно

Основатель крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны Telegrass Амос Дов Сильвер, задержанный в Киеве весной 2019 года, вышел из СИЗО.
Об этом сообщил сам активист движения за легализацию каннабиса. "Освободился из тюрьмы", – написал он на странице в Facebook, сопроводив пост селфи на фоне окна с видом на киевские многоэтажки.
Как передает "Страна", пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец пояснила, что 10 июля Киевский апелляционный суд отпустил подозреваемого под домашний арест.
По ее словам, основания для принятия такого решения в отношении основателя Telegrassa'a прокурорам пока неизвестны.
"Суд огласил только резолютивную часть вердикта. Прокуратура выступала против этого", – резюмировала Максимец.
Амос Дов Сильвер
Соцсети
При этом за сутки до вынесения решения об освобождении из-под стражи Амос Дов Сильвер поблагодарил американское посольство за поддержку.
"Я хотел бы выразить мою огромную признательность и благодарность американскому консульству в Киеве, которое, помимо регулярных визитов ко мне в СИЗО, также приняло участие в моем последнем слушании", – написал тогда основатель Telegrass.
Отметим, что Амос был задержан в украинской столице 15 марта 2019 года по запросу властей Израиля.
Страница Амоса Дов Сильвера в соцсети
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Новомосковска (Днепропетровская область) по подозрению в торговле наркотиками. Часть веществ была ввезена в страну контрабандой.
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