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В Италии осудили первых трех террористов, воевавших против Украины на Донбассе

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В понедельник, 1 июля, суд города Генуи вынес приговор первым трем итальянским террористам "Л/ДНР", которые воевали на оккупированном Россией Донбассе против Украины.

Итальянец Антонио Катальдо получил 2 года и 8 месяцев, албанец Олси Крутани – столько же, а молдаванин Владимир Вербицкий – 1 год и 4 месяца лишения свободы, сообщила "Новинарня" со ссылкой на газету Il Tirreno. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

Как отметило издание, трое осужденных стали первыми лицами, которые были наказаны в Италии за то, что стали наемниками России: им были предъявлены обвинения в несанкционированном вербовании или боевых действиях в интересах иностранного государства.

В Италии наказали террористов, воевавших в "Л/ДНР"

В Италии наказали террористов, воевавших в "Л/ДНР"

Новинарня

Первые двое получили большие сроки, поскольку были признаны виновными также в вербовании наемников, а третий – только воевал, поэтому получил меньший срок, написал журналист.

Издание добавило, что еще трое подозреваемых по этому делу находятся в розыске и, вероятно, остаются на Донбассе: это Андреа Палмери, Габриэле Каруґати, а также Массимилиано Кавалльери.

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Согласно обвинению, трое осужденных различными способами получали денежное вознаграждение за свою службу в рядах террористов на Донбассе.

По информации журналиста, расследование дела началось после обнаружения вещественных доказательств при обыске у группы неофашистов в провинции Специя, а о раскрытии преступной организации полицейскими Италии стало известно еще в августе 2018 года.

В Италии наказали террористов, воевавших в "Л/ДНР"

В Италии наказали террористов, воевавших в "Л/ДНР"

Новинарня

В Италии наказали террористов, воевавших в "Л/ДНР"

В Италии наказали террористов, воевавших в "Л/ДНР"

Il Tirreno

Издание рассказало подробнее о каждом из террористов:

  • Владимир Вербицкий пошел воевать в мая 2015 года года и вступил в ряды группировки "Русич". Взял себе позывной "Парма" и, несмотря на национальность, считаете себя "русским".

  • Олси Крутани – ветеран Чечни и ярый сторонник русских боевых искусств. Именно во время спортивных мероприятий обсуждал командировки наемников на Донбасс, пишет издание со ссылкой на "OttoPagine".

  • Посредником между желающими попасть в Украину и теми, кто уже воюет на Донбассе, выступал Антонио Катальдо. Он считается опытным наемником, потому что воевал в Ливии, был в плену боевиков Каддафи, а обучение и военную подготовку он прошел в Панаме.

  • Андреа Пальмери в феврале 2014-го был осужден на родине за избиение, но из-под домашнего ареста бежал в "ЛНР". Именно он, считает следствие, был посредником уже на неподконтрольном Украине Донбассе для набора будущих наемников с границей.

  • В материалах дела также упоминается Ирина Осипова, дочь главы российского центра "Россотрудничества" в Италии. В сети есть ее фото с боевиками группировки "Русич". Осипова все эти годы сотрудничала с крайними правыми итальянскими политиками. В том числе, в рамках ассоциации "Ломбардия-Россия". На их сайте есть публикация о том, как делегация бизнесменов приезжала на неподконтрольную Украине территорию.

Информацию о наемниках, которые были осуждены, итальянским силовикам передало украинское посольство, добавило издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чехии суд признал виновным своего гражданина Эрика Ешту в попытке террористического акта в составе российских оккупационных войск на Донбассе.

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Место
Италия
Теги
ДНРДонбасстеррористы "ДНР"
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Пигин Макс
Пигин Макс
Получается, что Киев на Донбассе, помимо России воюет ещё с Италией, Сербией и Молдавией. Воистину сильнейшая армия в Галактике))))))))))))))))))))))
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