В Херсоне расстреляли известного бизнесмена

Вечером 24 апреля в Днепровском районе Херсона застрелен местный бизнесмен 49-летний Игорь Пащенко, а его охранник госпитализирован с тяжелыми ранениями.

Информация о стрельбе поступила дежурным в 19:25 от соседа убитого, сообщили в ГУ Национальной полиции в Херсоне.

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По словам мужчины, около 19:20 неизвестный несколько раз выстрелил в соседа и его знакомого. В результате один мужчина был убит, а второй получил ранения и был госпитализирован.

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По предварительным данным, неизвестный преступник несколько раз выстрелил из пистолета, после чего скрылся. В городе введен полицейский оперативный план "Сирена".

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Как сообщает местный сайт "Мост", убитым является местный бизнесмен Игорь Пащенко. Охранник предпринимателя в ходе стрельбы был ранен.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Проводятся первоочередные следственные действия.

Как сообщал "Обозреватель", 7 апреля в Днепре полицейские задержали киллера, который разыскивается странами Европейского Союза за организацию и покушение на убийство.