В Харькове возле супермаркета открыли стрельбу: есть погибший

В Харькове возле супермаркета "Восторг", на улице Клочковской, открыли стрельбу. В результате инцидента погиб человек.

Из-за таких случаев создается впечатление, что город возвращается в 90-е годы, а злоумышленники используют "методы" скандального главы Харькова Геннадия Кернеса и российского олигарха Павла Фукса. Как рассказал UA Харьков директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта, огонь открыли около 12:00.

Он отметил, что в результате перестрелки погиб 30-летний мужчина.

В Харькове возле супермаркета открыли стрельбу Полиция Харьковской области

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