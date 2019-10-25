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25 октября • обновлено в 13:54
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В Харькове возле супермаркета открыли стрельбу: есть погибший

1.5т Читать материал на украинском

В Харькове возле супермаркета "Восторг", на улице Клочковской, открыли стрельбу. В результате инцидента погиб человек.

Из-за таких случаев создается впечатление, что город возвращается в 90-е годы, а злоумышленники используют "методы" скандального главы Харькова Геннадия Кернеса и российского олигарха Павла Фукса. Как рассказал UA Харьков директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта, огонь открыли около 12:00.

Он отметил, что в результате перестрелки погиб 30-летний мужчина.

В Харькове возле супермаркета открыли стрельбу

В Харькове возле супермаркета открыли стрельбу

Полиция Харьковской области

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