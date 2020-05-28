В Харькове в реке нашли связаное тело. Фото 18+

В Харькове в реке нашли неопознанное тело, связанное веревкой.
Фото опубликовал Телеграм-канал "Нетипичный Харьков". Тело обнаружили на набережной̆, недалеко от моста Влюбленных.
Тело в реке
Телеграм-канал "Нетипичный Харьков"
На сайте полиции Харьковской области нет информации о происшествии. В местных СМИ также нет публикации о ЧП.
Отметим, что сегодня, 28 мая, в Харькове прошли сильные ливни, в результате чего затопило целые районы.
Карта
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