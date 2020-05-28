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28 мая • обновлено в 20:17
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В Харькове в реке нашли связаное тело. Фото 18+

1.4т
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В Харькове в реке нашли неопознанное тело, связанное веревкой.

Фото опубликовал Телеграм-канал "Нетипичный Харьков". Тело обнаружили на набережной̆, недалеко от моста Влюбленных.

Тело в реке

Тело в реке

Телеграм-канал "Нетипичный Харьков"

На сайте полиции Харьковской области нет информации о происшествии. В местных СМИ также нет публикации о ЧП.

Отметим, что сегодня, 28 мая, в Харькове прошли сильные ливни, в результате чего затопило целые районы.

Карта

Карта

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Харьков
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