В Харькове в реке нашли связаное тело. Фото 18+

В Харькове в реке нашли неопознанное тело, связанное веревкой.

Фото опубликовал Телеграм-канал "Нетипичный Харьков". Тело обнаружили на набережной̆, недалеко от моста Влюбленных.

Тело в реке Телеграм-канал "Нетипичный Харьков"

На сайте полиции Харьковской области нет информации о происшествии. В местных СМИ также нет публикации о ЧП.

Отметим, что сегодня, 28 мая, в Харькове прошли сильные ливни, в результате чего затопило целые районы.

Карта

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