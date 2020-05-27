В Харькове трое мужчин напали на трансгендерную женщину

В Харькове на трансгендерную женщину напали трое мужчин. Потерпевшая оказалась в больнице, у нее сломан нос.

Нападение произошло 24 апреля, когда женщина возвращалась домой с работы и остановилась возле сигаретного киоска, передает "Громадстке".

Укринформ

Эксперт правозащитного ЛГБТ-центра "Наш мир" Андрей Зинченков рассказал, что сначала потерпевшую словесно оскорбляли, а потом ударили в лицо и сломали нос.

"Возле киоска к ней обратилось трое мужчин. Сначала они обратились, как к девушке, она ответила. Они поняли, что "что-то не так", возможно с голосом. Начали оскорблять, называть "п***расом". Затем ее толкнули, несколько раз ударили в лицо, сломали нос. У нее пошла кровь", – сообщил Зинченков.

Женщина вызвала полицию, однако нападавшие скрылись. Полицейские вместе с девушкой искали злоумышленников во дворах, но никого найти не удалось.

"Скорая забрала девушку в больницу, ей там сделали операцию. Она пролежала в больнице несколько дней. К ней приходили полицейские из Киевского райотдела Харькова брать показания", – пояснил правозащитник.

Пострадавшую также отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которую она прошла вскоре после инцидента. Однако, повреждение носа в справке не указали.

"Хотя эта информация есть в выписках из больницы и в рапорте", – отметил Зинченков. С полицией женщина связывалась в первой половине мая, после выписки из больницы, но тогда не сообщили, открыто ли уголовное производство.

При этом рапорт полицейских, как сказал адвокат, "достаточно убогий", и в нем нет информации о том, что нападение произошло из-за предубеждения относительно сексуальной ориентации.

27 мая пресс-служба полиции области проинформировала, что "возле киоска на улице Академика Проскуры 24-летнему мужчине нанесены телесные повреждения".

В сообщении упоминаются травмы переносицы и перелом костей носа. По факту случившегося открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в сумме 850 гривен или 200 часов общественных робе, или исправительные работы на срок до 1 года.

Иллюстрация 24 канал

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Харькове контрактник-нацгвардеец избил лауреата премии "Гордость страны" Ивана Литвинова. Последний заявил: конфликт якобы произошел после того, как он заступился за бомжей, которых "пинали" полицейские.

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