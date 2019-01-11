МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

В Харькове рухнула крыша торгового павильона: есть пострадавшие

2.7тЧитать материал на украинском

В Харькове на проспекте Московскому, 256 произошло разрушение метало-каркасных конструкций недостроенного торгового павильона.

Как информирует пресс-служба ГСЧС, в результате ЧП, которое произошло около 19:45, пострадали 3 человека. Спасательные работы были завершены до 21:00, к ним привлекались 45 работников и 11 единиц техники.

UA Харьков передает, что, по словам директора Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктора Забашты, всеми пострадавшими оказались женщины. Двое из них получили ушиб спины, еще одна травмировала нос.

Новости
В России обвалилась крыша на заводе: погибли люди. Первые фото и видео с места ЧП

Сообщается, что причиной обвала крыши стало накопление большого количества снега. Другие подробности ЧП устанавливаются.

В Харькове рухнула крыша торгового павильона: есть пострадавшие
В Харькове рухнула крыша торгового павильона: есть пострадавшие
В Харькове рухнула крыша торгового павильона: есть пострадавшие
В Харькове рухнула крыша торгового павильона: есть пострадавшие
В Харькове рухнула крыша торгового павильона: есть пострадавшие
В Харькове рухнула крыша торгового павильона: есть пострадавшие
В Харькове рухнула крыша торгового павильона: есть пострадавшие
В Харькове рухнула крыша торгового павильона: есть пострадавшие

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в оккупированной Макеевке на "Красном рынке" обвалилась крыша одного из торговых рядов. Причиной стал большой слой снега, скопившийся на покрытии.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
УкраинаХарьков
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
7
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги