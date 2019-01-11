В Харькове рухнула крыша торгового павильона: есть пострадавшие

В Харькове на проспекте Московскому, 256 произошло разрушение метало-каркасных конструкций недостроенного торгового павильона.

Как информирует пресс-служба ГСЧС, в результате ЧП, которое произошло около 19:45, пострадали 3 человека. Спасательные работы были завершены до 21:00, к ним привлекались 45 работников и 11 единиц техники.

UA Харьков передает, что, по словам директора Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктора Забашты, всеми пострадавшими оказались женщины. Двое из них получили ушиб спины, еще одна травмировала нос.

Сообщается, что причиной обвала крыши стало накопление большого количества снега. Другие подробности ЧП устанавливаются.

На ринку (торговому майданчику) біля ст.м. "Імені Масельського" бл. 19:45 через обвал павільйону, що не витримав ваги снігу, постраждало за попередніми даними ХОДА троє осіб, повідомляє УА:Харків pic.twitter.com/Gm4DAWUlak — @XAPKIB (@XAPKIB) 11 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в оккупированной Макеевке на "Красном рынке" обвалилась крыша одного из торговых рядов. Причиной стал большой слой снега, скопившийся на покрытии.

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