Главная Новости
16 декабря • обновлено в 15:32
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

В Харькове произошло жуткое ДТП на "зебре": две жертвы

1.1т
Читать материал на украинском

В Харькове легковой автомобиль Daewoo Lanos сбил двух пешеходов на переходе. Медикам не удалось спасти им жизни.

Авария произошла на улице Клочковской в ночь на 16 декабря, сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ГУ Национальной полиции Харьковщины.

"В результате ДТП на месте погиб 39-летний мужчина. Еще один 39-летний пешеход был госпитализирован, однако от полученных травм скончался в больнице", – отметили в ведомстве.

В полиции уточнили, что при визуальном осмотре водитель легковушки был трезв, однако окончательную точку поставит экспертиза.

Daewoo сбил двух человек на "зебре"

Daewoo сбил двух человек на "зебре"

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Новости
Смертельные "танцы на льду": по Украине пронеслась волна ДТП
Авария произошла на пешеходном переходе

Авария произошла на пешеходном переходе

Google. Maps

Авария произошла на пешеходном переходе

Авария произошла на пешеходном переходе

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Боярке Киевской области водитель Mercedes сбил пешехода, которого от удара разорвало на части. С места происшествия водитель скрылся.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Криминал Война на дорогах
Место
Украина Харьков
Теги
авто ДТП криминал Национальная полиция Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Один из них был АТОшник.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги