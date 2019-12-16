В Харькове произошло жуткое ДТП на "зебре": две жертвы

В Харькове легковой автомобиль Daewoo Lanos сбил двух пешеходов на переходе. Медикам не удалось спасти им жизни.

Авария произошла на улице Клочковской в ночь на 16 декабря, сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ГУ Национальной полиции Харьковщины.

"В результате ДТП на месте погиб 39-летний мужчина. Еще один 39-летний пешеход был госпитализирован, однако от полученных травм скончался в больнице", – отметили в ведомстве.

В полиции уточнили, что при визуальном осмотре водитель легковушки был трезв, однако окончательную точку поставит экспертиза.

Daewoo сбил двух человек на "зебре"

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Авария произошла на пешеходном переходе Google. Maps

Авария произошла на пешеходном переходе Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Боярке Киевской области водитель Mercedes сбил пешехода, которого от удара разорвало на части. С места происшествия водитель скрылся.

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