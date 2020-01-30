В Харькове произошла перестрелка со взрывом: первые подробности

В Шевченковском районе Харькова 30 января внезапно раздались выстрелы и взрыв. Очевидцы утверждают, что с места происшествия уехал белый автомобиль, в котором может находиться потерпевший.

ЧП произошло возле дома по улице Кузнецкой. О нем на линию "102", примерно в 13:30, поступило сообщение от харьковчанки, передает пресс-служба ГУНП в Харьковской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По адресу выехали руководство райотдела и областной полиции, а также следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

Стрельба в Харькове

Сейчас полиция осматривает место происшествия, принимаются меры для установления местонахождения указанного автомобиля.

Стрельба в Харькове

Отмечается, что по городу и области введена полицейская операция "Сирена".

В Telegram канал "Харьков 1654" опубликовали вероятное фото автомобилей, которые объявлены в розыск.

Речь идет о Porsche Cayenne черного цвета с номерным знаком АХ8670НМ, а также Volkswagen Passat B6 темного цвета (вероятно, темно-синий) с номером АХ0120НК.

Стрельба в Харькове Telegram-канал "Харьков 1654"

Также вскоре очевидцы опубликовали в сети видео, на котором показаны события до перестрелки в Харькове. В частности, на записи видно, как из белого Mercedes вышли четверо мужчин и направились к группе людей, которые приехали на темном внедорожнике Porsche. Между ними началась драка.

Драка между вероятными участниками стрельбы в Харькове YouTube/MetusMortis

Драка между вероятными участниками стрельбы в Харькове YouTube/MetusMortis

Стрельба в Харькове hk.npu.gov.ua

Стрельба в Харькове Telegram-канал "Харьков 1654"

Стрельба в Харькове Telegram-канал "Харьков 1654"

Стрельба в Харькове hk.npu.gov.ua

Стрельба в Харькове hk.npu.gov.ua

Стрельба в Харькове hk.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове пытались взорвать экс-командира разведподразделений, "айдаровца" Григория Сиваченко.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!