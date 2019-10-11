Бросили прикованным к столбу: в Харькове нашли пропавшего два года назад экс-налоговика

В Харькове в четверг, 10 октября, полиция обнаружила мужчину, прикованного наручниками к опоре моста.

Как информирует пресс-служба правоохранителей, около 7:30 в полицию поступило сообщение от прохожего о том, что по улице Залютинской зовет на помощь человек.

"На месте происшествия полицейские обнаружили 42-летнего гражданина. Он рассказал, что в 2017 году его похитили неизвестные и удерживали все это время в разных зданиях. 10 октября злоумышленники приковали мужчину к опоре и исчезли", – сказано в сообщении.

При этом, по данным NewsRoom, речь идет о бывшем сотруднике Главного управления внутренней безопасности ГФС в Киеве.

В полиции об этом не сообщали, однако уточнили, что пострадавший с 2017 года находился в розыске как подозреваемый по ст. 296 (хулиганство) и ст. 368 (получение неправомерной выгоды) УК Украины.

По факту случившегося следственным Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Пресс-служба добавила, что работники полиции принимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Иллюстрация Факты

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Харькове задержали насильника, жертвами которого стали пять женщин в возрасте от 16 до 22 лет.

Полиция установила, что он выслеживал девушек, которые поздно возвращались домой, преследовал их до подъезда дома, заходил вместе с ними в лифт и блокировал его движение.

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