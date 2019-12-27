В Харькове подожгли здание ОГА: разбиралась Нацгвардия. Видео

Вечером в пятницу, 27 декабря, в центре Харькова подожгли входные двери в здание Харьковской областной государственной администрации.

Видео с пожаром появилось в Telegram-канале "1654" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью. Воспламенение 2х2 кв. м потушили до прибытия пожарных", – написали очевидцы.

В Харькове подожгли здание ОГА 1654

В Харькове подожгли здание ОГА Суспільне: Харків

В Харькове подожгли здание ОГА Суспільне: Харків

Как уточнил директор Департамента гражданской защиты ХОГА Павел Пономаренко, огонь удалось потушить охране. Он рассказал, что злоумышленник облил дверь воспламеняющимся веществом и поджег.

Вскоре стало известно о задержании злоумышленника Национальной гвардией. Правоохранители пока не озвучили мотивы поступка поджигателя.

В Харькове подожгли здание ОГА 1654

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове полицейский устроил стрельбу на станции метро "Научная".

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