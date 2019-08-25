В Харькове обвалился автомобильный мост: первые фото и видео ЧП

В Харькове обвалилась часть автомобильного моста на участке окружной дороги от авторынка в направлении поселка Песочин.

По данным отдела коммуникации ГУ НП Харьковской области, это случилось утром, 25 августа, в результате аварии никто не пострадал (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Обвал моста в Харькове

"25 августа в 8:46 в Новобаварский отдел полиции от оператора "102" поступило сообщение о том, что обрушилась одна сторона моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин. По адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции. Информация подтвердилась. Пострадавших нет. Движение транспорта перекрыто", – сказано в сообщении.

Перекрытие дороги в Харькове

Речь идет об окружной дороге Е40 над железной дорогой по направлению Харьков-Киев. Железнодорожное сообщение также было перекрыто. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Обрушилась часть моста в Харькове "Авто Харьков" Telegram

Очевидцы засняли аварию "Авто Харьков" Telegram

Обрушилась часть моста в Харькове

Полиция на месте аварии с мостом в Харькове

Отсутствует часть моста в Харькове "Авто Харьков" Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, за последнее время в Украине это не первое обрушение моста. 2 августа в Киеве часть пешеходной переправы на Труханов остров также обвалилась. Железобетонной конструкции упали возле одной из опор переправы.

"Киевавтодор" утверждает, что "уставший" мост был безопасным для пешеходов. А одной из самых масштабных поломок мостов в Киеве стало частичное обрушение Шулявского путепровода в 2017 году. Груды бетона рухнули прямо рядом с автомобилями.

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