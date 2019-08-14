В Харькове начался апеляционный суд по делу Зайцевой: все подробности

В Харькове в среду, 14 августа, началось рассмотрение апелляций участников ДТП на ул. Сумской Геннадия Дронова и Алены Зайцевой.
Защита Зайцевой заявила, что нес согласна с приговором, пишет "Медиапорт".
Во время судебного заседания защита Зайцевой и она сама заявили, что с приговором не согласны. Адвокаты считают, что он основан не на законе.
Представительница в суде Зайцевой Юлия Плетнева заявила, что случай ее подзащитной это урок для всех водителей. По ее словам, нет такого участника движения, который бы хоть раз не нарушал правила дорожного движения.
Плетнева отмечает, что Зайцева не снимает с себя вины: "ее вина заключается в превышении скорости движения". Однако юрист подчеркивает, что это автомобиль Дронова протаранил автомобиль Зайцевой.
Защитник Дронова, согласно апелляционной жалобы, просит отменить приговор и прекратить производство по делу.
При этом присутствующие пострадавшие на вопросы суда сообщили, что возражают против апелляционных жалоб.
Апеляционный суд по делу Зайцевой
Медиапорт
Апеляционный суд по делу Зайцевой
Медиапорт
Апеляционный суд по делу Зайцевой
Медиапорт
Апеляционный суд по делу Зайцевой
Медиапорт
Как сообщал OBOZREVATEL:
В центре Харькова 18 октября 2017 года, на улице Сумской случилась страшная авария – внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В аварии погибли шесть человек.
К делу о смертельном ДТП привлекли автотехническую экспертизу, которая была проведена по заявлению адвоката одного из подозреваемых Дронова.
Эксперты Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз передали в Киевский районный суд результаты дополнительной экспертизы по Зайцевой. Они не смогли установить, была ли она в ДТП под действием наркотических или других веществ.
В вторник, 26 февраля 2019 года, Киевский районный суд Харькова огласил приговор по делу о смертельном ДТП, в котором обвинили Зайцеву и Дронова. Позже был опубликован полный текст приговора суда.
Большинство опрошенных украинцев не согласились с приговором суда для Зайцевой и Дронова, которых приговорили к 10 годам лишения свободы по делу о смертельном ДТП в Харькове.
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