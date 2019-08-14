В Харькове начался апеляционный суд по делу Зайцевой: все подробности

В Харькове в среду, 14 августа, началось рассмотрение апелляций участников ДТП на ул. Сумской Геннадия Дронова и Алены Зайцевой.

Защита Зайцевой заявила, что нес согласна с приговором, пишет "Медиапорт".

Во время судебного заседания защита Зайцевой и она сама заявили, что с приговором не согласны. Адвокаты считают, что он основан не на законе.

Представительница в суде Зайцевой Юлия Плетнева заявила, что случай ее подзащитной это урок для всех водителей. По ее словам, нет такого участника движения, который бы хоть раз не нарушал правила дорожного движения.

Плетнева отмечает, что Зайцева не снимает с себя вины: "ее вина заключается в превышении скорости движения". Однако юрист подчеркивает, что это автомобиль Дронова протаранил автомобиль Зайцевой.

Защитник Дронова, согласно апелляционной жалобы, просит отменить приговор и прекратить производство по делу.

При этом присутствующие пострадавшие на вопросы суда сообщили, что возражают против апелляционных жалоб.

Апеляционный суд по делу Зайцевой Медиапорт

Апеляционный суд по делу Зайцевой Медиапорт

Апеляционный суд по делу Зайцевой Медиапорт

Апеляционный суд по делу Зайцевой Медиапорт

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал