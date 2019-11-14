В Гааге состоится суд над Гиркиным и другими террористами Путина: названа дата

Весной в Гааге состоится суд по делу катастрофы рейса МН17, где обвиняемым будет проходить бывший главарь "ДНР" Игорь Гиркин.
Об этом в телеграм-канале заявил российский журналист Алексей Венедиктов, которого называют "связным" главы РФ Владимира Путина.
Игорь Гиркин, "экс-министр обороны ДНР", полковник ФСБ в отставке
theinsider.ua
По его словам, среди обвиняемых помимо Гиркина будет еще трое: Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко.
"Будут привлечены к уголовной ответственности в связи с их предполагаемой причастностью к крушению авиалайнера рейса MH17. Уголовное дело будет рассматриваться в окружном суде города Гааги", – написал Венедиктов.
По его словам, первое судебное заседание состоится 9 марта 2020 года в 10:00 по центральноевропейскому времени.
Сергей Дубинский ("Хмурый") – отставной офицер ГРУ РФ. По версии следствия – ключевая фигура в организации транспортировки "Бука" из Донецка в поселок Снежное, откуда был произведен выстрел ракетой.
Сергей Дубинский
Олег Пулатов –подполковник запаса ВДВ армии России. Вероятно, был причастен к охране установки "Бук" на месте пуска к югу от Снежного.
Олег Пулатов
Леонид Харченко – гражданин Украины, командир разведподразделения "ГРУ ДНР". причастен к охране установки "Бук" в районе места пуска к югу от Снежного. Не исключено, что координировал транспортировку "Бука" из Донецка к месту пуска и последующую эвакуацию "Бука" с места пуска обратно в Россию.
Леонид Харченко
Как сообщал OBOZREVATEL:
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.
Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому ее перевозили.
Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.
Европейский Союз призвал Россию признать ответственность за крушение рейса MH17 на Донбассе, а также сотрудничать со следствием.
17 июля 2019 года СБУ передала Международной следственной группе доказательства.
При этом российская "Новая газета" написала, якобы международные расследователи по делу сбитого рейса МН17 купили оболочку ракетного двигателя у неизвестного жителя "ДНР".
Позже Россия пошла на тайные переговоры по катастрофе с Boeing-777 на Донбассе.
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