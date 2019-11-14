В Гааге состоится суд над Гиркиным и другими террористами Путина: названа дата

Весной в Гааге состоится суд по делу катастрофы рейса МН17, где обвиняемым будет проходить бывший главарь "ДНР" Игорь Гиркин.

Об этом в телеграм-канале заявил российский журналист Алексей Венедиктов, которого называют "связным" главы РФ Владимира Путина.

Игорь Гиркин, "экс-министр обороны ДНР", полковник ФСБ в отставке theinsider.ua

По его словам, среди обвиняемых помимо Гиркина будет еще трое: Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко.

"Будут привлечены к уголовной ответственности в связи с их предполагаемой причастностью к крушению авиалайнера рейса MH17. Уголовное дело будет рассматриваться в окружном суде города Гааги", – написал Венедиктов.

По его словам, первое судебное заседание состоится 9 марта 2020 года в 10:00 по центральноевропейскому времени.

Сергей Дубинский ("Хмурый") – отставной офицер ГРУ РФ. По версии следствия – ключевая фигура в организации транспортировки "Бука" из Донецка в поселок Снежное, откуда был произведен выстрел ракетой.

Сергей Дубинский

Олег Пулатов –подполковник запаса ВДВ армии России. Вероятно, был причастен к охране установки "Бук" на месте пуска к югу от Снежного.

Олег Пулатов

Леонид Харченко – гражданин Украины, командир разведподразделения "ГРУ ДНР". причастен к охране установки "Бук" в районе места пуска к югу от Снежного. Не исключено, что координировал транспортировку "Бука" из Донецка к месту пуска и последующую эвакуацию "Бука" с места пуска обратно в Россию.

Леонид Харченко

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