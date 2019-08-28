В Дрогобыче взлетел на воздух 4-этажный дом: есть жертва и раненые. Фото с места ЧП

В среду, 28 августа, в 02:46 в Дрогобыче Львовской области в четырехэтажном четырехподъездном жилом доме произошел взрыв бытового газа. По состоянию на 06:05 под завалами обнаружен один погибший, 7 человек госпитализированы, из них 3 ребенка.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, из-под завалов спасены 5 человек, в том числе, ребенка.

ЧП произошло по ул. Грушевского, 101. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

Взрыв газа в доме в Дрогобыче ГосЧС

Взрыв газа в доме в Дрогобыче ГосЧС

К проведению поисково-спасательных работ всего привлечено 173 человека и 32 единицы техники, из них от ГосЧС 88 человек личного состава (в том числе 1 кинологический расчет) и 16 единиц техники.

Новость дополняется

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 августа в Горловке Донецкой области устроили мощный взрыв в жилом доме. В результате инцидента пострадали 4 человека, которые получили тяжкие телесные повреждения

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