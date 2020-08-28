В 'ДНР ввели смертную казнь – доклад ООН

Поддерживаемые Российской Федерацией террористы незаконной группировки "ДНР" ввели смертную казнь в отдельных районах Донецкой области.

Пока известно минимум о двух случаях, когда "суд" непризнанной республики постановил смертельный приговор. Такие данные приводятся в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

При этом в УВКПЧ отметили, что на момент публикации документа "приговоры" еще не были выполнены.

Также в ООН подчеркнули, что управление обеспокоено фактом введения смертной казни на временно оккупированной территории Донецкой области, так как ранее уже заявлялось о подобных случаях на территории "Л/ДНР".

"УВКПЧ известно о двух случаях, где "суд" "ДНР" постановил смертный приговор, однако по состоянию на дату этого доклада эти "приговоры" не были выполнены. Тем не менее, они продолжают вызывать беспокойство, так как в первые годы войны вооруженные группы уже проводили казни", – говорится в докладе.

Доклад ООН

Как сообщал OBOZREVATEL:

бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону признался в причастности к убийству в апреле 2014 года украинцев Владимира Рыбака, Юрия Дяковского и Юрия Поправко.

Также ранее журналисты установили лица семи из девяти мужчин, которые служили в так называемых "военных трибуналах" в Славянске на Донбассе, и в 2014 году приговаривали украинцев к казни.

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