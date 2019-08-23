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"В него стреляешь – он идет!" В "ДНР" опозорились фейком о "зомби" в ВСУ

1.2т Читать материал на украинском

Террористы "ДНР" отличились очередным маразматичным фейком о воинах Вооруженных сил Украины. Они заявили, что их якобы специально накачивают специальными препаратами, которые делают солдат бессмертными на поле боя.

Такими нетрезвыми "откровениями" поделился некий "командир республиканской гвардии ДНР" Эль-Сид. Видео с его домыслами обнародовал офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Когда убирали за собой, обратил внимание на две вещи. Первое – очень странно, что трупы или куски тел имели запах формалина. И еще один момент удивил. Пленный один – у него четыре пулевых, а кровь не течет. Только покраснение вокруг отверстий входных. Сзади осколочное, хорошо посекло спину, на ноге палец большой в сторону отошел, раздроблено все. А такое ощущение, что он боли не чувствует. Только воду пил и умер через пару часов", – делится плодами нездоровой фантазии террорист.

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По его словам, после таких "чудес" оккупанты начали подозревать, что украинские воины обладают сверхспособностями благодаря секретным препаратам.

"В него стреляешь – он идет. Какая-то химия присутствует. Потом уже из источников узнал, что их пичкали, чтобы органы консервировались. После наступления биологической смерти, чтобы организм сохранялся, чтобы использовать органы дальше. Удивлен был, я думал, броня какая-то у них суперовская. Потому, что я знаю, что я попал, – идет", – продолжил делиться пугающим нелепым фейком боевик.

Террорист "ДНР"

Террорист "ДНР"

Скриншот видео

"Признания" террористов" о несокрушимости украинских защитников рассмешили пользователей и в который раз заставили усомниться в адекватности и умственных способностях представителей террористических формирований.

"Если у вас плохое настроение, вам все надоело, предлагаю за две минуты все изменить. Это не очередная гуманитарка "Боярышника" или стекломоя, это что-то покрепче. Украинские воины – это больше чем "киборги", – иронизирует Анатолий Штефан.

Подписчики воина выразили аналогичное мнение в смешных комментариях под бредовым видео с террористом "ДНР".

"В него стреляешь – он идет!" В "ДНР" опозорились фейком о "зомби" в ВСУ

"В него стреляешь – он идет!" В "ДНР" опозорились фейком о "зомби" в ВСУ

"В него стреляешь – он идет!" В "ДНР" опозорились фейком о "зомби" в ВСУ

"В него стреляешь – он идет!" В "ДНР" опозорились фейком о "зомби" в ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, террористка "ДНР" по прозвищу Боня рассказывала об украинцах, которые приезжали на Донбасс за "рабами". Пособница боевиков для росТВ рассказала, что сама видела бумагу, якобы подписанную пятым президентом Украины Петром Порошенко, которая давала разрешение приезжим занимать любой понравившийся им дом в городе. А если в нем проживали люди, приезжие могли взять их себе в качестве "рабов" или "рабочих".

А террорист батальона "Оплот" Эдуард Яшенков отличился фейком о том, как украинские воины якобы забивали прикладами насмерть пленных врагов и снимали кожу с лиц трупов.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропаганда Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
ДНР Вооруженные силы Украины
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филипп филипыч
филипп филипыч
упоротые ищущие в этом перемогу подумайте что лучше опозориться таким фэйком или в реале замочить всушников как недавно 4-х и потом еще?
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Dell Alex
Dell Alex
филипп филипыч, ты своих считай, утырок ))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Хороший расказ пусть бояться))))))
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Штырит недоноска не по-детски.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Джонсон Саймон Ф., Пусть это реклама ))))
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