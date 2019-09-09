В Британии случайно нашли уникальное кольцо Шекспира: опубликованы фото

Британская пенсионерка Сью Килверт обнаружила кольцо, которое могло принадлежать английскому поэту и драматургу Уильяму Шекспиру, жившему между 1564 и 1616 годами.

66-летняя женщина, которая в свое свободное время занимается поиском сокровищ с помощью металлоискателя, обнаружила украшение, осматривая поле возле Шекспировского зала в Уорике. Именно там, в 1559 году, поэт написал пьесу "Как вам это понравится", сообщает газета Metro.

Женщина вырыла 8-дюймовую яму и вдруг получила сигнал о металлическом предмете на дне. Там она увидела небольшое кольцо с нежной красно-белой эмалью, на котором была надпись Truth Betrayes Not ("Правда не предает").

В Британии случайно нашли уникальное кольцо Шекспира BPNS

Сначала Килверт показалось, что она нашла современное детское колечко, но потом разглядела необычную надпись.

"Я весь день находила только мусор, когда один из знакомых предложил мне опробовать поля вокруг зала Тюдоров. Я начала подниматься и спускаться по берегу, когда получила сильный сигнал", — рассказала Сью Килверт.

Сью Килверт BPNS

В XV—XVII веках подобные драгоценные изделия можно было часто встретить на территории Англии и Франции. Тогда представители сильного пола наносили на украшения гравировку и преподносили их дамам сердца в качестве подарка.

Кольцо было отправлено в музей в Бирмингеме для проверки для того, чтобы определить, имеет ли оно более глубокую связь с Шекспиром.

В Британии случайно нашли уникальное кольцо Шекспира BPNS

Сью Килверт призналась, что очень хочет сохранить "находку, которая бывает один раз в жизни", но ей придется отказаться от кольца, если оно будет объявлено ​​"сокровищем" в соответствии с британским законодательством. В этом случае она должна будет предложить его для продажи музею по цене, установленной Комитетом по оценке сокровищ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Мексике нашли сокровища Майя. Они были обнаружены в водной пещере Баламку.

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