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В "бригаде-200" пополнение: в сети показали фото убитого террориста "ЛНР"

1.4тЧитать материал на украинском

На Донбассе 13 марта был ликвидирован очередной террорист "ЛНР" — Каменев Александр.

Об этом сообщил блогер с ником "Necro Mancer" на странице в Twitter. Известно, что пророссийский боевик был родом из пгт Новоалександровка (Луганская область).

Согласно информации волонтерского сайта "Миротворец", 27-летний Каменев служил в НВФ "Хулиган", ранее был горняком и работал в шахте "Ореховская".

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В "бригаде-200" пополнение: в сети показали фото убитого террориста "ЛНР"

twitter.com/666_mancer

В "бригаде-200" пополнение: в сети показали фото убитого террориста "ЛНР"

myrotvorets.center

В "бригаде-200" пополнение: в сети показали фото убитого террориста "ЛНР"

twitter.com/666_mancer

В "бригаде-200" пополнение: в сети показали фото убитого террориста "ЛНР"

twitter.com/666_mancer

В "бригаде-200" пополнение: в сети показали фото убитого террориста "ЛНР"

twitter.com/666_mancer

Иллюстрация. Террорист "Л/ДНР" на Донбассе

Иллюстрация. Террорист "Л/ДНР" на Донбассе

tribun.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, 13 марта террористы "Л/ДНР" продолжили обстрел позиций ВСУ на Донбассе, снова нарушив перемирие. Двое украинских защитников получили ранения.

Ранее на Донбассе были ликвидированы два террориста "Л/ДНР". Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) показал фото и раскрыл детали.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ЛНРНовости Донбассафотографии
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Украинцы продолжают убивать украинцев на гражданской войне.
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