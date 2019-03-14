В "бригаде-200" пополнение: в сети показали фото убитого террориста "ЛНР"

На Донбассе 13 марта был ликвидирован очередной террорист "ЛНР" — Каменев Александр.

Об этом сообщил блогер с ником "Necro Mancer" на странице в Twitter. Известно, что пророссийский боевик был родом из пгт Новоалександровка (Луганская область).

Согласно информации волонтерского сайта "Миротворец", 27-летний Каменев служил в НВФ "Хулиган", ранее был горняком и работал в шахте "Ореховская".

twitter.com/666_mancer

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twitter.com/666_mancer

twitter.com/666_mancer

twitter.com/666_mancer

Иллюстрация. Террорист "Л/ДНР" на Донбассе tribun.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, 13 марта террористы "Л/ДНР" продолжили обстрел позиций ВСУ на Донбассе, снова нарушив перемирие. Двое украинских защитников получили ранения.

Ранее на Донбассе были ликвидированы два террориста "Л/ДНР". Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) показал фото и раскрыл детали.

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