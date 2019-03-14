В "бригаде-200" пополнение: в сети показали фото убитого террориста "ЛНР"

На Донбассе 13 марта был ликвидирован очередной террорист "ЛНР" — Каменев Александр.
Об этом сообщил блогер с ником "Necro Mancer" на странице в Twitter. Известно, что пророссийский боевик был родом из пгт Новоалександровка (Луганская область).
Согласно информации волонтерского сайта "Миротворец", 27-летний Каменев служил в НВФ "Хулиган", ранее был горняком и работал в шахте "Ореховская".
twitter.com/666_mancer
myrotvorets.center
twitter.com/666_mancer
twitter.com/666_mancer
twitter.com/666_mancer
Каменев Александр Олегович (Краснодонский р-н, 01/06/91) погиб ~13/03/19 https://t.co/YyZcIdFpJT #груз200 #роа pic.twitter.com/ylNIPPRiYO— Necro Mancer (@666_mancer) 14 березня 2019 р.
Иллюстрация. Террорист "Л/ДНР" на Донбассе
tribun.com.ua
Как писал OBOZREVATEL, 13 марта террористы "Л/ДНР" продолжили обстрел позиций ВСУ на Донбассе, снова нарушив перемирие. Двое украинских защитников получили ранения.
Ранее на Донбассе были ликвидированы два террориста "Л/ДНР". Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) показал фото и раскрыл детали.
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