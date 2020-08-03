В Беларуси запретили программу Скабеевой о вагнеровцах. МК

Телеканал "РТР-Беларусь" отменил траснляцию программы российской топ-пропагандистки Ольги Скабеевой "60 минут". Выпуск был посвящен задержанию в Беларуси 33 наемников ЧВК Вагнера.

Информацию об этом опубликовал Telegram-канал "Методичка". Постом также поделилась и сама скандальная ведущая кремлевского телевидения.

Отмечается, что дневной выпуск "60 минут" о "вагнеровцах" белорусский телеканал должен был показать вечером 3 августа. Однако вместо него в эфир пустили повтор ток-шоу о суде над актером Михаилом Ефремовым.

"Плашку "прямой эфир" оставили, а о повторе не написали. Как вы догадываетесь, в "60 минут" речь шла о задержании россиян в Беларуси. Ольга Скабеева в эфире "Россия 1" сказала, что "нашу передачу наверняка смотрят в Беларуси". Смотрят, но не показывают", – возмутились российские пропагандисты.

Напомним, вечером 2 августа в Беларуси прекратили трансляцию программы топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева. Она также была посвящена задержанию наемников ЧВК Вагнера под Минском.

В Беларуси сняли с эфира программу топ-пропагандистки Скабеевой о ЧВК Вагнера

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