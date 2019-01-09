"В 17 изнасиловали": всплыли жуткие подробности о найденной в чемодане девушке в Днепре

К убийству в Днепре 19-летней Дарьи Белоус, тело которой нашли в чемодане, может быть причастен ее бывший парень. Они расстались, и девушка якобы очень страдала.

Такое предположение во время обсуждения в сети высказала знакомая погибшей под ником magnificent_illuminate. Дискуссию устроили в Instagram.

"Я уже знаю, что он из Турции и вчера вечером он уже был в своей стране. Откупился от ментов по тихому, об этом конечно же никто не сказал, верно? Его ищет Интерпол и вот они бабок уже не возьмут", – написала она.

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

При этом девушка утверждает, что его соучастники еще в городе.

Другие горожане пишут, что Дарья была из неблагополучной семьи и якобы связалась не с той компанией.

"Дашу в 17 лет изнасиловали, а в 19 зверски убили. Никто ее не учил, с кем можно связываться, а с кем нет. Ужасная судьба у девочки", – рассказывают они.

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Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 января в мусорном баке был обнаружен чемодан с трупом девушки. Она была с оголенным торсом — в бюстгальтере и в джинсах. Страшную находку обнаружил бездомный, который и вызвал полицию.