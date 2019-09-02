Узник Кремля обратился с посланием из российской колонии

Украинский политзаключенный, один из четырех осужденных по "севастопольскому делу Хизб ут-Тахрир" Ферат Сайфуллаев написал письмо активистам украинской диаспоры в Латвии.

Об этом сообщила активистка Татьяна Лазда, передав копию текста, пишет Укринформ.

"Рад получить ваше письмо, красивую открытку и поздравления (с 36-летием. - Ред.) Благодарю вас за внимание, уделенное время для организации поддержки, а также за осведомление и описание происходящих событий. Жизнь в движении и развитии, качество умных, активных и положительно настроенных людей", - отметил политзаключенный.

Ферат Сайфуллаев Крым.Реалии

Он также передал украинским активистам самые добрые пожелания.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сайфуллаева арестовали 2 апреля 2015 года - он стал четвертым фигурантом "севастопольского дела Хизб ут-Тахрир" (кроме него - Руслан Зейтуллаев, Рустем Ваитов, Нури Примов), с которого в Крыму началось преследование крымских татар и мусульман.

Полтора года в Ростове-на-Дону длились следствие и судебный процесс. 7 сентября 2016 года Сайфуллаева приговорили к пяти годам колонии общего режима. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным и преследуемым в связи с реализацией права на свободу вероисповедания.

Сейфуллаев отбывает наказание в ИК-17 в Омутнинске Кировской области (Россия).

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