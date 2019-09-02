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2 сентября • обновлено в 17:19
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Узник Кремля обратился с посланием из российской колонии

1.3т Читать материал на украинском

Украинский политзаключенный, один из четырех осужденных по "севастопольскому делу Хизб ут-Тахрир" Ферат Сайфуллаев написал письмо активистам украинской диаспоры в Латвии.

Об этом сообщила активистка Татьяна Лазда, передав копию текста, пишет Укринформ.

"Рад получить ваше письмо, красивую открытку и поздравления (с 36-летием. - Ред.) Благодарю вас за внимание, уделенное время для организации поддержки, а также за осведомление и описание происходящих событий. Жизнь в движении и развитии, качество умных, активных и положительно настроенных людей", - отметил политзаключенный.

Ферат Сайфуллаев

Ферат Сайфуллаев

Крым.Реалии

Узник Кремля обратился с посланием из российской колонии
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Он также передал украинским активистам самые добрые пожелания.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сайфуллаева арестовали 2 апреля 2015 года - он стал четвертым фигурантом "севастопольского дела Хизб ут-Тахрир" (кроме него - Руслан Зейтуллаев, Рустем Ваитов, Нури Примов), с которого в Крыму началось преследование крымских татар и мусульман.

Полтора года в Ростове-на-Дону длились следствие и судебный процесс. 7 сентября 2016 года Сайфуллаева приговорили к пяти годам колонии общего режима. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным и преследуемым в связи с реализацией права на свободу вероисповедания.

Сейфуллаев отбывает наказание в ИК-17 в Омутнинске Кировской области (Россия).

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Тема
Украинские политзаключенные в России
Место
Россия
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Ну хоть баночку шпрот попросил?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Хизб ут-Тахрир это экстремистская организация! А украинская диаспора у нас в Латвии пусть сидит тихо, иначе - домой, на родину неласковую и бедную.
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