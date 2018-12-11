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''Увезли в ФСБ'': в России пропала предавшая Украину львовская журналистка

3.3тЧитать материал на украинском

Скандально известная львовская журналистка Елена Бойко, предавшая Украину, пропала в России.

Как рассказала в Facebook жена российского журналиста Юлия Норкина со ссылкой на заявление дочери пропавшей, 10 декабря к ним в дом пришел участковый.

"В 9:30 утра пришел участковый с двумя в форме и одним гражданским, сказали, что ей нужно пройти в участок на несколько вопросов. Она оделась и пошла с ними. Через несколько часов пришел полицейский, но подруга побоялась открыть дверь, так как мама предупреждала вообще никому не открывать. Потом оказалось, что телефоны она оставила дома, и с этого времени ее до сих пор нет и ни каких признаков существования", – рассказала дочь Бойко.

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Когда она начала звонить по всем известным номерам, в отделении сказали, что ее нет. А на очередной звонок им сообщили, что Бойко "увезли в ФСБ".

''Увезли в ФСБ'': в России пропала предавшая Украину львовская журналистка

"Итог сегодняшнего утра по информации, что в ФСБ ее нет и не была зарегистрирована нигде", — сказано в сообщении.

Как рассказал российский исследователь Александр Казаков, 11 декабря Бойко разыскивали несколько человек по разным каналам, однако никто не смог ничего выяснить.

''Увезли в ФСБ'': в России пропала предавшая Украину львовская журналистка

Zaxid.net

"У меня вообще было фантасмагорическое предположение, что ее похитили СБУшники, а наши прошляпили. Хотя вряд ли, конечно. Скорее всего, к ней есть вопросы. Это – нормально. Ненормально, что все обставляется, как в шпионском боевике. Ненормально, что дочери ничего не сообщают. Ненормально, что на запросы уважаемых людей все молчат или говорят, что ничего не знают", – написал он.

''Увезли в ФСБ'': в России пропала предавшая Украину львовская журналистка
''Увезли в ФСБ'': в России пропала предавшая Украину львовская журналистка

Как сообщал OBOZREVATEL,Бойко неоднократно высказывала пророссийскую позицию в Украине. Так,в эфире росТВ она назвала Украину "злокачественной опухолью". В августе 2018 года она неадекватно отреагировала на намерение разорвать договор о дружбе с Россией.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
Новости РоссииФСБ
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