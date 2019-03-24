Устроил гонки с Porsche: в Одессе произошло смертельное ДТП с мажором. Фото 18+

В Одессе на проспекте Шевченко автомобиль BMW X6 врезался в припаркованную машину, затем влетел в столб и загорелся.
В результате ДТП, как информирует пресс-служба областной полиции, 33-летняя пассажирка машины погибла на месте. 22-летний водитель был доставлен в реанимационное отделение местного госпиталя, где впоследствии скончался.
По информации "Думской", авария стала результатом гонки, которую устроил водитель BMW с автомобилем Porsche.
7kanal.com.ua
7kanal.com.ua
Издание пишет, что за рулем BMW был Шамиль Гаджиев — сын местного предпринимателя Газанфара Гаджиева и брат чемпиона мира по боксу Рамиля Гаджиева. Молодой человек был известным любителем скоростной езды. Погибшая пассажирка — Виктория Кравченко, дочь бывшего владельца одесской гостиницы "Моцарт".
Шамиль Гаджиев
Соцсети
Разбившееся авто
dumskaya.net
Виктория Кравченко
Соцсети
Уточняется, что ДТП произошло 24 марта около 01:00. По предварительной информации, Гаджиев не справился с управлением.
От удара автомобиль загорелся, его разорвало на две части, а сам столб повалился на дерево. До прибытия полиции и спасателей огонь тушили другие водители с помощью огнетушителей.
По факту аварии полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.
dumskaya.net
dumskaya.net
dumskaya.net
На место аварии друзья и знакомые погибших принесли цветы
Как писал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева вечером 22 марта водитель элитного спорткара устроил стрельбу. Это произошло во время спора из-за случившейся ДТП.
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