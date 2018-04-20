"Успокоили" противника: ВСУ разместили на Донбассе новое вооружение

Украинские военные разместили первые антиснайперские комплексы вблизи поселка Широкино и города Авдеевка Донецкой области.

"Сегодня (20 апреля – ред.) пошли первые антиснайперские комплексы, которые являются очень современными, очень дальнобойными", – заявил во время рабочей поездки во Львов президент Петр Порошенко, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, как только противник узнал, что в этих районах размещается новое украинское вооружение, интенсивность снайперского огня стала значительно меньше.

Также президент подчеркнул, что Украина не будет экономить на своих Вооруженных силах.

Как сообщал "Обозреватель", журналисты сняли видео из самой горячей точки зоны АТО.