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30 ноября • обновлено в 11:24
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Ущерб почти на 1 млн: СБУ раскрыла масштабные махинации с землей на Запорожье

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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Запорожской области разоблачили начальника одного из отделов ГУ Госгеокадастра на масштабных злоупотреблениях с земельными участками лесного фонда.

Как сообщила пресс-служба СБУ, в течение 2018 на подставных лиц было оформлено земельные участки в заповедной зоне общей площадью 4 гектара. Убытков государству нанесено почти на 1 млн грн.

Во время проведения обысков правоохранители нашли документы, подтверждающие проведение незаконных сделок.

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СБУ раскрыла масштабные махинации с землей на Запорожье

СБУ раскрыла масштабные махинации с землей на Запорожье

Пресс-служба СБУ

СБУ раскрыла масштабные махинации с землей на Запорожье

СБУ раскрыла масштабные махинации с землей на Запорожье

Пресс-служба СБУ

За злоупотребление властью или служебным положением в соответствии с ч. 2 ст. 364 УК, госслужащему объявлено о подозрении в совершении преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, также сотрудники СБУ и Нацполиции провели обыски в главном офисе АО "Укргаздобыча".

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Автор
Марина Погорилко
Место
Украина Запорожье
Теги
Служба безопасности Украины Госгеокадастр
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