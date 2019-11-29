Ущерб почти на 1 млн: СБУ раскрыла масштабные махинации с землей на Запорожье

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Запорожской области разоблачили начальника одного из отделов ГУ Госгеокадастра на масштабных злоупотреблениях с земельными участками лесного фонда.
Как сообщила пресс-служба СБУ, в течение 2018 на подставных лиц было оформлено земельные участки в заповедной зоне общей площадью 4 гектара. Убытков государству нанесено почти на 1 млн грн.
Во время проведения обысков правоохранители нашли документы, подтверждающие проведение незаконных сделок.
СБУ раскрыла масштабные махинации с землей на Запорожье
Пресс-служба СБУ
СБУ раскрыла масштабные махинации с землей на Запорожье
Пресс-служба СБУ
За злоупотребление властью или служебным положением в соответствии с ч. 2 ст. 364 УК, госслужащему объявлено о подозрении в совершении преступления.
Как сообщал OBOZREVATEL, также сотрудники СБУ и Нацполиции провели обыски в главном офисе АО "Укргаздобыча".
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