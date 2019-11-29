Ущерб почти на 1 млн: СБУ раскрыла масштабные махинации с землей на Запорожье

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Запорожской области разоблачили начальника одного из отделов ГУ Госгеокадастра на масштабных злоупотреблениях с земельными участками лесного фонда.

Как сообщила пресс-служба СБУ, в течение 2018 на подставных лиц было оформлено земельные участки в заповедной зоне общей площадью 4 гектара. Убытков государству нанесено почти на 1 млн грн.

Во время проведения обысков правоохранители нашли документы, подтверждающие проведение незаконных сделок.

СБУ раскрыла масштабные махинации с землей на Запорожье Пресс-служба СБУ

СБУ раскрыла масштабные махинации с землей на Запорожье Пресс-служба СБУ

За злоупотребление властью или служебным положением в соответствии с ч. 2 ст. 364 УК, госслужащему объявлено о подозрении в совершении преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, также сотрудники СБУ и Нацполиции провели обыски в главном офисе АО "Укргаздобыча".

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