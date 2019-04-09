"Урожайный день": российские оккупанты понесли большие потери на Донбассе

Всего за день, 8 апреля, российские оккупационные войска потеряли на Донбассе 13 человек, из которых убитыми — семь.

Точную статистику врага опубликовал на своей странице в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Шитрлиц).

В частности, безвозвратные потери (так называемые 200-е) понесли следующие подразделения оккупантов:

1 армейский корпус: 9 ОМСП — один человек;

2 армейский корпус: 2 ОМСБр — один человек, 7 ОМСБр — пять человек.

Раненными 8 апреля российские захватчики потеряли шесть человек:

1 армейский корпус: 9 ОМСП — один человек;

2 армейский корпус: 4 ОМСБр — два человека, 7 ОМСБр — три человека.

ВСУ "24 Канал"

"Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины! Все будет Украина и победа за нами!" — написал в посте Штефан. Украинцы поддержали его в комментариях и поблагодарили украинских защитников.

"Урожайный день выдался", Дайте им, парни, под хвост", "Хорошие новости! Слава Воинам!", "Оркам железобетон", "Спасибо защитникам", ""Спасибо вам! Огнем и мечем", — пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники освободили часть оккупированного Донбасса, закрепившись на позициях вблизи Донецка. Ранее на упомянутые позиции, считавшиеся "серыми зонами", регулярно наведывались снайперы и разведчики врага. Чтобы обезопасить военных и гражданских от агрессии оккупантов, командование ООС решило взять здания под свой контроль.

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