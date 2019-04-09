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"Урожайный день": российские оккупанты понесли большие потери на Донбассе

1.7тЧитать материал на украинском

Всего за день, 8 апреля, российские оккупационные войска потеряли на Донбассе 13 человек, из которых убитыми — семь.

Точную статистику врага опубликовал на своей странице в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Шитрлиц).

В частности, безвозвратные потери (так называемые 200-е) понесли следующие подразделения оккупантов:

  • 1 армейский корпус: 9 ОМСП — один человек;

  • 2 армейский корпус: 2 ОМСБр — один человек, 7 ОМСБр — пять человек.

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Раненными 8 апреля российские захватчики потеряли шесть человек:

  • 1 армейский корпус: 9 ОМСП — один человек;

  • 2 армейский корпус: 4 ОМСБр — два человека, 7 ОМСБр — три человека.

ВСУ

ВСУ

"24 Канал"

"Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины! Все будет Украина и победа за нами!" — написал в посте Штефан. Украинцы поддержали его в комментариях и поблагодарили украинских защитников.

"Урожайный день выдался", Дайте им, парни, под хвост", "Хорошие новости! Слава Воинам!", "Оркам железобетон", "Спасибо защитникам", ""Спасибо вам! Огнем и мечем", — пишут люди.

"Урожайный день": российские оккупанты понесли большие потери на Донбассе

"Урожайный день": российские оккупанты понесли большие потери на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники освободили часть оккупированного Донбасса, закрепившись на позициях вблизи Донецка. Ранее на упомянутые позиции, считавшиеся "серыми зонами", регулярно наведывались снайперы и разведчики врага. Чтобы обезопасить военных и гражданских от агрессии оккупантов, командование ООС решило взять здания под свой контроль.

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Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Александрович Алексей
Александрович Алексей
Чем ближе выборы, тем круче перемоги! Ну а свои потери посчитают потом...
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Виртуальные перемоги продолжаются
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Рагули продолжают отважно сражаться с мифической российской армией на Донбассе. Но когда они смотрят в сторону Крыма и видят там реальную российскую армию, то сразу начинают потужно дристать себе в шаровары.
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