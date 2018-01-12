"Пусть гад сожрет гада": о самых громких скандалах с УПЦ МП

Жуткая трагедия в Запорожье, где выпрыгнувший из окна самоубийца задавил малыша, получила неожиданно скандальное продолжение.

Беда случилась 31 декабря, а пятого января по СМИ разлетелась новость о шокирующем цинизме служителя православной церкви Московского патриархата, который отказался отпевать погибшего ребенка. Аргументация священнослужителя вызвала ярость многих украинцев – малыша крестили в Киевском патриархате.

Этот инцидент вызвал целую цепочку событий, о которых можно почитать на "Обозревателе" здесь и здесь. При этом в памяти всплыли и другие конфликтные ситуации, которые возникали со священниками УПЦ МП в последние годы.

"Обозреватель" решил написать о самых громких из них.

"Пусть гад сожрет гада"

"Я молюсь о том, чтобы Господь вселил страх и трепет в сердца и кости мятежников. Чтобы Бог послал им болезнь в дом, и болезнь на улицы. Чтоб они покоя не имели, сожрали друг друга. Пусть гад сожрет гада. Я жалеть о них не буду", – вещал во время проповеди в 2014 году протоиерей УПЦ МП Андрея Ткачев.

Тогда такие заявления из уст священника, пусть даже Московского патриархата, еще вызывали у украинцев удивление.

Разразился жуткий скандал, а Ткачева вызвали в Киевскую метрополию дать объяснения. Тогда священник принес свои извинения, но от слов не отказался.

Битва за храм в Коломые

Еще один громкий скандал случился в небольшом городок в Ивано-Франковской области под названием Коломыя. Там развернулась настоящая битва между УПЦ МП и Украинской греко-католической церковью (УГКЦ) за право владеть старинным культовым храмом, расположенным в тех местах. Дело даже дошло до физических столкновений, но спор не разрешен до сих пор.

"Была договоренность, что УПЦ МП служат там, пока не построят свой храм, но с тех времен они построили здесь уже два храма, а тот так и не вернули. Более того, фактически привели его к тотальному разрушению. Уничтожили очень сильно. Испортили настенные иконописи. Привели к полному разрушению", – рассказывал в интервью "Обозревателю" участник тех событий, военный капеллан Николай Мединский ("Зализняк").

Facebook Николай Мединский

Скандал из-за украинского языка

Еще один нашумевший инцидент с УПЦ МП случился на языковой почве. Кстати, этот скандал тоже произошел в Запорожье.

Священники Свято-Покровского собора, где проходило собрание епархии УПЦ Московского патриархата, чуть не подрались из-за того, что один из них заговорил на украинском языке. При этом главным объектом агрессии стал отец Анатолий, критиковавший пророссийский курс Московского патриархата в соцсетях.

Однако досталось ему от собратьев не за это, а за то, что он попытался заговорить на украинском языке.

"Я им говорю, украинский – мой государственный язык. А потом ко мне подбегает секретарь епархии, говорит: "Ты когда к нам пришел четыре года назад, ты говорил на русском". Говорю ему: "Но после этого ваше государство напало на мое. Люди меняются, и я изменился". Парафияне кричали, толкались, думал, еще и побьют", – рассказал священник.

Продолжать службу в УПЦ МП отец Анатолий больше не может. Да и, похоже, не особо хочет.

"Эта церковь не украинская. Она использует деньги Украины, зарабатывает на ней и одновременно ненавидит ее. Что это за украинская церковь, если в ней икона царя висит?" –сказал он.

Нашумевший крестный ход УПЦ МП

Нельзя не упомянуть и о громком сканадле с крестным ходом, организованным Московским патриархатом в 2016 году. Точнее такая процессия организовывается УПЦ МП ежегодно, однако тот раз выделяется своей беспрецедентной скандальностью.

Ажиотаж вокруг шествия подогревался Россией. В частности, главой Русской православной церкви патриархом Кириллом, а правительство Украины видело в этом шествии угрозу национальной безопасности, опасаясь провокаций со стороны российских спецслужб.

Часть адептов Московского патриарха выдвинулась на Киев третьего июля из Свято-Успенской Святогорской Лавры. Соли ситуации придавало то, что какое-то время в 2014 году Святогорск был оккупирован террористами и, по сообщениям прессы, использовался как их госпиталь, но в УПЦ МП это категорически опровергали.

Вторая часть этой компаниии выдвинулась из Свято-Успенской Почаевской Лавры (Тернопольская область), прошагав около 430 км до Киева. В итоге они встретились в центре украинской столицы 27 июля, накануне Дня крещения Киевской Руси.

Российские и пророссийские СМИ не скупились на эпитеты, превознося участников шествия, которые не стеснялись по дороге петь осанну Владимиру Путину и его войне против Украины. При этом националисты грозились "порвать" марширующих, если те все же зайдут в Киев.

В итоге власть решила не накалять обстановку и дала шествию провести акцию в столице. К счастью, в тот раз обошлось без серьезных провокаций, но эта и другие конфликтные ситуации стала серьезным поводом задуматься над идеей о полном запрете УПЦ МП в Украине.