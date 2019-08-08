Упали на бабушку с внучкой: под Ривне произошло смертельно ЧП из-за непогоды

Вследствие непогоды на Ривненщине погибла жительница села Постийне (Костопольский район).

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на спикера ГУ ГосЧС в Ровенской области Максима Старенького. Уточняется, что женщина 1936 года рождения скончалась из-за удара тока.

Она вместе со своей внучкой находились на улице, когда сильный порыв ветра оборвал провода. Те упали прямо на людей.

Бабушка умерла на месте, ребенка госпитализировали в Костопольскую районную больницу.

Иллюстрация. Буря Соцсети

Напомним, 7 августа в городе Здолбунов Ривненской области мощный смерч сорвал шифер с крыш зданий. Больше всего пострадал местный дом-интернат. Там уже в четверг, 8 июля, из-за отсутствия кровли ливень начала затапливать помещения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 3 августа, в Одессе прошел масштабный ливень. В результате в городе затопило улицы, забили грязевые фонтаны и произошли оползни.

Недалеко от села Южное Белгород-Днестровского района Одесской области 25 воспитанников спортивной школы попали в ловушку мощной бури, накрывшей регион.

В селе Молога Белгород-Днестровского района из-за непогоды сошел селевой поток, который убил одного человека. Он был такой силы, что смог сорвать с фундамента двухэтажный дом.

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