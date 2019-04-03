''Умоляла помочь'': под Киевом врача обвинили в гибели пациентки

Украинские врачи последнее время все чаще оказываются в центре скандалов. Так, в Житомирской области в больнице скончалась многодетная роженица с ребенком. Под Черниговом за аналогичную трагедию на два года осудили анестезиолога. В Одесской области мать-одиночка обвинила эскулапов в смерти 8-летнего сына.

И вот очередной случай. На днях прокуратура сообщила о подозрении врачу-невропатологу одной из районных больниц Киевской области. Медику вменяется то, что в мае прошлого года по его вине умерла пациентка.

Подробности – в публикации OBOZREVATEL.

Наталья Зинкевич с внуком

Три дня ада

Жительница с. Гайворон Володарского района Наталья Зинкевич, в прошлом акушер с 16-летним стажем, почувствовала недомогание: у женщины сильно разболелась голова и появилась тошнота.

Дочь Натальи Мария Гук тут же отвезла мать в Володарскую центральную районную больницу, где пациентку положили в терапевтическое отделение. Но уже на следующий день из-за ухудшения здоровья Наталью перевели в неврологическое отделение. На третий – в реанимацию.

"Мама зашла в больницу своими ногами, а через три дня врачи довели ее до реанимации... Все это время я неоднократно просила медиков сказать мне диагноз, но они не говорили. Думаю, они не знали, что с ней", – говорит Мария.

Женщина вспоминает, что на протяжении всего пребывания ее матери в больнице, ей приходилось каждый раз требовать, а иной раз умолять медиков предпринимать меры по лечению матери, так как видела, что женщине становилось все хуже. Медики же, утверждает Мария, говорили, что у пациентки повышен сахар.

Наталья три дня находилась в Володарской ЦРБ

Решив, что врачи районной больницы ненадлежащим образом выполняют свои обязанности, Мария Гук настояла на том, чтобы ее мать перевезли в Киевскую областную больницу, что и было сделано.

Но, несмотря на все усилия, спасти пациентку киевским медикам не удалось. Причиной смерти, как показала экспертиза, стала: церебральная недостаточность и гнойный менингоэнцефалит.

Данные реестра судебных решений

Вина врача?

Несмотря на тяжесть утраты, Мария через несколько дней после похорон написала заявление в полицию. Расследование показало, что между нарушениями, которые были допущены одним из врачей районной больницы при оказании медицинской помощи пострадавшей и наступлением смерти, усматривалась прямая причинно-следственная связь. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

В прокуратуре отмечают, что в смерти Натальи может быть виновен врач-невропатолог Володарской ЦРБ. По нашим данным – это Александр К. Как указывают правоохранители, медик не провел надлежащую диагностику, своевременно не установил диагноз и как следствие – не провел необходимого лечения.

OBOZREVATEL обратился за комментарием к врачу-эксперту Виктору Литвиненко. По его мнению, смерть пациентки – это сто процентов халатность врача, который ее вел.

"Симптомы – это первое, с чем пациент приходит к врачу. Далее врач проводит ряд лабораторных и инструментальных методов исследования, после которых устанавливается предварительный диагноз и далее дифференциальная диагностика. После всего – окончательный диагноз и лечение пациента", – рассказал он.

Пациентке оказывали помощь в Володарской ЦРБ

Борьба за справедливость

На сегодняшний день уголовное производство открыто по ст. 140 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение медработником профессиональных обязанностей). Санкция предусматривает до двух лет лишения свободы.

По словам Марии, Александр К. является кумом ее родного дяди. Однако этот факт не остановил женщину.

"Сделаю все, чтобы виновный понес наказание", – подчеркнула Мария.

Первое судебное заседание по данному делу состоится в конце апреля.

(Продолжение следует...)

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