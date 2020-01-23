"Украли 54 млн из бюджета": Рябошапка подписал подозрение шести экс-чиновникам

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал подозрение относительно экс-нардепа из "Народного фронта" Георгия Логвинского и бывшего первого замминистра юстиции Натальи Бернацкой.

Их обвиняют в краже из государственного бюджета 54 миллионов гривен. Об этом сообщает "УП" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что вручить подозрения фигурантам расследования сейчас не могут, поскольку те находятся за пределами Украины. В частности, они поехали на Международный экономический форум в швейцарский Давос.

Георгий Логвинский и Наталья Бернацька

Как говорится в информации на сайте Национального антикоррупционного бюро, еще в 2015-2016 годах Логвинский с подельниками с помощью топ-чиновников Минюста украл у государства 54 миллионов гривен. Для реализации преступной схемы даже ввели в заблуждение Европейский суд по правам человека.

Всего, по данным следствия, к преступную схеме причастны шестеро: Логвинский, Бернацкая, бывший правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ (вероятно Борис Бабин) и трое технических исполнителей и пособников.

Со своей стороны Бернацкая заявила, мол, действовала абсолютно законно – для снижения уровня задолженности по решениям ЕСПЧ. По ее словам, с 2014 года Минюст выполнил тысячи решений и подписал "сотни дружеских урегулирований", что по практике ЕСПЧ экономит бюджетные средства Украине для дальнейших выплат.

"В понедельник, в определенное время, еще раз попробую объяснить в НАБУ, что выполнение решения Европейского суда по правам человека – это не убытки, а выполнение международных обязательств Украины. Но это, пожалуй, бесполезно, потому ожидаю скорейшего судебного разбирательства, чтобы наконец поставить точку", – сказала экс-чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура пытались вручить подозрение бывшему постоянному представителю президента в Крыму Борису Бабину.

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