Украинцев массово вывозят в сексуальное и трудовое рабство: пугающая статистика

За годы независимости Украины 230 тысяч украинцев оказались в сексуальном и трудовом рабстве.

Как говорится в сюжете ТСН, у людей отбирали документы и принуждали к рабскому труду.

"Иногда раз в день нам давали горячего чая. Бывало, работали сутками. Полтора суток, если ты не выполнял норму, тебя заставляли, то были и побои", – поделилась одна из бывших рабынь.

Так, украинец Андрей рассказал свою историю, как оказался в рабстве, поехав на заработки в Россию. Мужчина искал работу, чтобы оплатить дорогостоящее лечение матери. Объявление о работе увидел около станции метро и решился пойти на собеседование. На встрече ему вручили мобильный телефон и попросили сделать фото на фоне вокзала.

По приезду в Белгород оказалось, что ему нужно было доставлять по городу коробки с наркотиками.

"Я сказал, что пойду в полицию. А они: "Тогда попрощайся со своей семьей. Ты их больше не увидишь", – вспоминал мужчина. Но ему не удалось сбежать, и его посадили на подвал. В плену его принуждали вербовать друзей с Украины, и на каждый отказ ломали кости.

"На мои вопросы: "Вы кто?" – вытягивают удостоверение Федеральной службы контроля за наркооборотом. Я понял, что попал очень серьезно. Держат не в тюрьме, а в подвале каком-то. Мысли были одни – что будет дальше. И что будет с мамой. Мне сломали челюсть, а потом я отключился. А проснулся, зубов уже не хватало", – рассказал Андрей.

Рабство Иллюстрация

В полиции РФ его оформили только после двух недель пыток в подвале. По его мнению, наркокурьерами украинцев в России делают именно российские силовики. Вернулся Андрей в Украину только стараниям матери, которая постоянно разыскивала его.

"Последние годы у нас было больше торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, в этом году у нас трудовая эксплуатация вышла на первое место. Основные жертвы – это мужчины от 25 до 40 лет. У них отбирают телефон, документы. Запугивание происходит, когда угрожают жизни и твоим родственникам, очень сложно принять решение", – отметили в МВД Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, полицейские Днепропетровской и Одесской областей задержали двух подозреваемых в вербовке людей в трудовое рабство.

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