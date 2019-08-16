Украинского миллионера посадили за мошенничество в России: что известно

В России признали виновным в хищении более 1 миллиарда рублей (380 тысяч гривен) украинского предпринимателя, генерального директора корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Олега Мкртчана.

Денежные средства путем мошенничества в особо крупном размере были похищены из счетов российской госкорпорации ВЕБ.РФ, сообщает "Интерфакс".

Соответствующее решение принял Городской суд Москвы. Он приговорил Мкртчана к 9 годам колонии общего режима и штрафа в 900 тысяч рублей. Также суд взыскал 199 млрд рублей в пользу потерпевших.

Отмечается, что процесс над гендиректором ИСД был закрытым, поскольку в деле были документы с грифом "секретно", однако судья Олег Музыченко огласил резолютивную часть приговора.

Следствие и суд установили, что Мкртчан организовал хищение кредитных средств "Внешэкономбанка", выделенных для развития корпорации, на сумму более 1 млрд рублей.

Адвокат осужденного Игорь Поповский заявлял, что в деле речь идет о хищении 2,5 млрд долларов.

По словам судьи, до исполнения приговора под арестом останется имущество Мкртчана, в том числе автомобиль, а также денежные средства в сумме 1,5 млн рублей, более 40 тысяч долларов и 14 тысяч евро.

При этом защита осужденного намерена обжаловать приговор.

Олег Мкртчан Коммерсант

Напомним, миллионераОлега Мкртчана задержали в РФ 7 февраля 2018 года, а на следующий день – арестовали.

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