В результате принятия поправок в конституцию РФ президент России Владимир Путин получит больше власти, что приведет к обострению ситуации на Донбассе.
Об этом в эфире "Радіо Свобода" рассказал бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный.
Дипломат добавил, что Россия продолжает готовиться к продолжению агрессии, наращивая свои силы на границе с Украиной и Беларусью.
Война на Донбассе
"Очевидно, что она (Россия – Ред.) готовится к продолжению агрессии на западном направлении. Кроме того, Россия в полевых условиях держит полумиллионный контингент живой силы", – заметил он.
По его мнению, новое конфронтация произойдет после 9 мая, когда в России закончат отмечать праздники.
"С моей точки зрения, они подержат паузу до 9 мая, завершат изменения в конституцию, и нам следует ожидать ухудшения ситуации на фронте", – подытожил Бессмертный.
Как сообщал OBOZREVATEL, ветеран АТО Андрей Рымарук предупредил, что в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе с наступлением весны возможно обострение боевых действий.
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