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28 февраля • обновлено в 14:33
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Украинский дипломат озвучил сроки новой атаки России на Донбассе

4.2т
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В результате принятия поправок в конституцию РФ президент России Владимир Путин получит больше власти, что приведет к обострению ситуации на Донбассе.

Об этом в эфире "Радіо Свобода" рассказал бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный.

Дипломат добавил, что Россия продолжает готовиться к продолжению агрессии, наращивая свои силы на границе с Украиной и Беларусью.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

"Очевидно, что она (Россия – Ред.) готовится к продолжению агрессии на западном направлении. Кроме того, Россия в полевых условиях держит полумиллионный контингент живой силы", – заметил он.

По его мнению, новое конфронтация произойдет после 9 мая, когда в России закончат отмечать праздники.

"С моей точки зрения, они подержат паузу до 9 мая, завершат изменения в конституцию, и нам следует ожидать ухудшения ситуации на фронте", – подытожил Бессмертный.

Как сообщал OBOZREVATEL, ветеран АТО Андрей Рымарук предупредил, что в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе с наступлением весны возможно обострение боевых действий.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Персона
Роман Бессмертный
Место
Украина
Тег
Россия - страна-агрессор
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Комментарии
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Юг Руси
Юг Руси
Плять ... Неужели кто-то верит в этот бред сумасшедшего? Хотя, возможно, и не сумасшедший! Кампания по оболваниванию укроинцев - как она есть!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Писали же, что Россия масштабно нападет на украину после ЧМ 2018)))))
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