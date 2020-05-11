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11 мая • обновлено в 10:38
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Украинские военные уничтожили позиции врага на Донбассе, убиты террористы: момент удара попал на видео

2.2т
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Украинские военные боевой группой К-2 54 ОМБр К-2 уничтожили огневые позиции российских оккупационных войск на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"), опубликовав видео ликвидации террористов.

ВСУ разгромили позиции террористов на Донбассе

ВСУ разгромили позиции террористов на Донбассе

"Никогда русский оккупант не будет хозяйничать на украинской земле. В результате адекватного ответа на провокационные обстрелы оккупационного батальона "Восток", подразделением К-2 были уничтожены три их огневые позиции, жилой блиндаж и крупнокалиберный пулемет", – говорится в сообщении.

Также украинские военные ликвидировали трех оккупантов.

Напомним, во время одного из минометных обстрелов террористы "ЛНР" подорвались на собственном миномете. В результате они понесли потери в количестве двух человек убитыми и одного раненого.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 мая в зоне ООС на Донбассе под вражескими обстрелами один украинский военный получил ранения, еще трое – боевые травмы. По данным украинской разведки, наши военнослужащие ранили пять российских оккупантов.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
ООС Вооруженные силы Украины
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Штепан дырявый появился.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Ситуация была противопожная, не желая покупать карты минных полей сменщики ВСУшников на донбасе, попали очередной раз на минное поле 3-всушника в тяжёлом состоянии.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
На 1. 55 видео хорошо видно что даже д*рьмо в штанах не мешает репожорам шустро уяпывать по окопам подальше от их блиндажа и ДЗОТов
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