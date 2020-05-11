Украинские военные уничтожили позиции врага на Донбассе, убиты террористы: момент удара попал на видео

Украинские военные боевой группой К-2 54 ОМБр К-2 уничтожили огневые позиции российских оккупационных войск на Донбассе.
Об этом в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"), опубликовав видео ликвидации террористов.
ВСУ разгромили позиции террористов на Донбассе
"Никогда русский оккупант не будет хозяйничать на украинской земле. В результате адекватного ответа на провокационные обстрелы оккупационного батальона "Восток", подразделением К-2 были уничтожены три их огневые позиции, жилой блиндаж и крупнокалиберный пулемет", – говорится в сообщении.
Также украинские военные ликвидировали трех оккупантов.
Напомним, во время одного из минометных обстрелов террористы "ЛНР" подорвались на собственном миномете. В результате они понесли потери в количестве двух человек убитыми и одного раненого.
Как сообщал OBOZREVATEL, 10 мая в зоне ООС на Донбассе под вражескими обстрелами один украинский военный получил ранения, еще трое – боевые травмы. По данным украинской разведки, наши военнослужащие ранили пять российских оккупантов.
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