Украинки запустили флешмоб против насилия в поддержку избитой в поезде Луговой
После избиения Анастасии Луговой в поезде украинки запустили флешмоб против насилия.
После случая с Анастасией Луговой, на которую в поезде напал неизвестный мужчина и пытался изнасиловать, женщины в соцсетях запустили флешмоб под названием "Больше нельзя молчать".
Об этом рассказали в сюжете ТСН. Участницы флешмоба стали делиться похожими случаями насилия, также они призвали вернуть в сопровождение поездов полицейских.
В комментариях к истории Луговой, которую она описала в Facebook, женщины начали делиться похожими случаями, которые ранее замалчивали.
"Мою 18-летнюю дочь пьяный сосед по купе схватил на руки и похитил на ночной станции. Проводница едва ее отбила", – написано в комментарии.
"Когда-то ехала в одном купе с тремя мужчинами, которые пили пиво внизу. Проснулась от того, что один из них лапал мою грудь. Не колеблясь, ударила его по лицу. К счастью, он просто отстал", – написала еще одна женщина.
Во время флешмоба женщины, в частности, призывают не замалчивать насилие. Присоединилась к нему Людмила Соботович, к которой приставал незнакомец в плацкарте.
"Среди ночи я проснулась от того, что незнакомый мне мужчина в состоянии алкогольного опьянения гладил мои ноги и пытался домогаться. Мне удалось его прогнать. И, к счастью, это не закончилось побоями. Полиция должна быть возвращена в поезда", – поделилась женщина.
От сопровождения поездов полицейскими в Украине отказались в 2013 году. Мол, для них там было мало работы, только три дела в год. Теперь Мининфраструктуры призывает МВД вернуть правоохранителей. А еще предоставить проводникам газовые баллончики или даже шокеры.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 1 августа в поезде Мариуполь-Киев мужчина напал в купе на женщину, которая ехала со своим 7-летним сыном. Он избил ее и попытался изнасиловать.
Муж пострадавшей рассказал, что нападавший хотел заплатить, чтобы она не вызывала полицию. Проводники также предлагали взятку женщине, поскольку ее обидчик ехал в поезде без билета, за что их могут уволить с работы.
Укрзалізниця подтвердила, что нападавшего задержали и передали правоохранителям, а также принесли извинения пострадавшей пассажирке.
В МВД показали фото подозреваемого и назвали его фамилию. Это уроженец Запорожья Виталий Рудзько, 1975 года рождения, который трижды был судим.
Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Анастасия Луговая сообщила в соцсети о том, что ее самочувствие ухудшилось.