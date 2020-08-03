Украинки запустили флешмоб против насилия в поддержку избитой в поезде Луговой

После избиения Анастасии Луговой в поезде украинки запустили флешмоб против насилия.

После случая с Анастасией Луговой, на которую в поезде напал неизвестный мужчина и пытался изнасиловать, женщины в соцсетях запустили флешмоб под названием "Больше нельзя молчать".

Об этом рассказали в сюжете ТСН. Участницы флешмоба стали делиться похожими случаями насилия, также они призвали вернуть в сопровождение поездов полицейских.

В комментариях к истории Луговой, которую она описала в Facebook, женщины начали делиться похожими случаями, которые ранее замалчивали.

"Мою 18-летнюю дочь пьяный сосед по купе схватил на руки и похитил на ночной станции. Проводница едва ее отбила", – написано в комментарии.

"Когда-то ехала в одном купе с тремя мужчинами, которые пили пиво внизу. Проснулась от того, что один из них лапал мою грудь. Не колеблясь, ударила его по лицу. К счастью, он просто отстал", – написала еще одна женщина.

Во время флешмоба женщины, в частности, призывают не замалчивать насилие. Присоединилась к нему Людмила Соботович, к которой приставал незнакомец в плацкарте.

"Среди ночи я проснулась от того, что незнакомый мне мужчина в состоянии алкогольного опьянения гладил мои ноги и пытался домогаться. Мне удалось его прогнать. И, к счастью, это не закончилось побоями. Полиция должна быть возвращена в поезда", – поделилась женщина.

От сопровождения поездов полицейскими в Украине отказались в 2013 году. Мол, для них там было мало работы, только три дела в год. Теперь Мининфраструктуры призывает МВД вернуть правоохранителей. А еще предоставить проводникам газовые баллончики или даже шокеры.

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