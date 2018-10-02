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Украинец напал на толпу прохожих в Польше: что известно

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Украинец напал на прохожих с топором в Польше, в результате чего были ранены три человека.

Как сообщает RMF 24, это случилось 1 октября в населенном пункте Собене-Езьоры в Мазовецком воеводстве Польши. 35-летний украинец напал на людей посреди одной из центральных улиц.

Полиция схватила мужчину. Вскоре ожидаются обвинения и мера пресечения. У украинца взяли анализ крови на наличие наркотиков или психотропных веществ.

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Пострадавшие были госпитализированы в больницу, где получили необходимую помощь. Их жизням ничего не угрожает. Всех троих отпустили домой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа в Польше напали на украинцев на почве национальной неприязни.

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Темы
КриминалУкраина - Польша
Место
Польша
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andreyev andrei
andreyev andrei
Это майдаун головного мозга. Не надо было никаких анализов😁😁😁
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Моня
Моня
Трагичные последствия майдановского эксперимента прочно вошли в жизнь украинцев. Массовое отупление, разнузданная агрессия, извращённые моральные принципы, а также повреждённая психика являются характерными признаками жизни сегодняшних украинских граждан.
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