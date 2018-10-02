Украинец напал на толпу прохожих в Польше: что известно

Украинец напал на прохожих с топором в Польше, в результате чего были ранены три человека.

Как сообщает RMF 24, это случилось 1 октября в населенном пункте Собене-Езьоры в Мазовецком воеводстве Польши. 35-летний украинец напал на людей посреди одной из центральных улиц.

Полиция схватила мужчину. Вскоре ожидаются обвинения и мера пресечения. У украинца взяли анализ крови на наличие наркотиков или психотропных веществ.

Пострадавшие были госпитализированы в больницу, где получили необходимую помощь. Их жизням ничего не угрожает. Всех троих отпустили домой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа в Польше напали на украинцев на почве национальной неприязни.