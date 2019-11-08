"Украине полная хана": волонтер заявил об "архиважной" проблеме Донбасса

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, волонтер Георгий Тука назвал "архиважной" проблему влияния российской пропаганды на сознание граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях Донбасса.

"Это проблема архиважная. К сожалению, у нас в стране она недооценена – ни предыдущей властью, ни нынешней", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя информацию о засилье антиукраинской пропаганды в "ДНР".

По мнению волонтера, ситуация опасна. "При такой информационной обработке формируется мировоззрение. Если направление обработки такое – "Украине полная хана, спасение в России", – на территориях, оккупированных Россией, повышается уровень пророссийских настроений".

Информационная обработка жителей Донбасса крайне опасна, убежден Тука

"Это изменение вектора достаточно серьезно", - убежден Тука. "Потому что даже по недавним оценкам самих спецслужб РФ большинство людей, проживающих на оккупированной территории Луганской области, в том числе и Донецкой, ассоциировали себя все-таки не с Россией, а с Украиной при расширении полномочий – при некоем гипотетическом особом статусе".

"Сейчас же этот вектор изменяется, чтобы настроения этих людей менять в пророссийскую сторону. То есть чтобы они ассоциировали себя, в первую очередь, не с Украиной, а с Россией", – констатировал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее донецкий блогер Макс Баринов сообщил о том, что все шесть печатных СМИ, которые выходят в "ДНР", издаются в типографии российского города Ростов-на-Дону и ведут убийственную пропаганду против Украины.

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