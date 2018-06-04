Украина закрыла часть Азовского моря: названа причина и сроки

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины закрыли три участка Азовского моря до 1 сентября для проведения мероприятий по боевой подготовке.

Об этом рассказал начальник пресс-центра ВМС ВСУ Олег Чалый в комментарии УНИАН, отметив, что акватория вблизи Мариуполя (около Широкино, в районе Мелекино и Белосарайской косы) и к востоку от Бердянска будет закрыта на все лето.

"Закрывает участок "Госгидрография" по заявке Вооруженных сил Украины - это такой порядок. Это значит, что перед непосредственным выполнением определенных элементов, например стрельб, создается соответствующая группа, которая проверяет район и закрывает его полностью, чтобы никого там не было", – сказал он.

Чалый уточнил, что закрытие участков не означает, что там нельзя будет купаться. Все действия согласованы с городской властью и другими органами, чтобы обезопасить население.

В свою очередь, издание MRPL.CITY сделало запрос касательно учений в Генеральный штаб ВСУ, где ответили о курсировании судов.

"В настоящее время какие-либо ограничения касательно курсирования гражданских судов и судовладельцев в Азовском море отсутствуют. Следует обозначить, что Генеральным штабом ВСУ приняты меры для усиления государственных границ и недопущения обострения обстановки в зоне Азовского моря и прилегающих территорий", - рассказал в письме начальник управления по связям с общественностью ВСУ, подполковник Богдан Сеник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Азовском море прошли боевые учения пограничников Мариупольского отряда морской охраны.