Украина может вернуть Донбасс: озвучен радикальный способ

Украина может вернуть Донбасс путем мощного контрнаступления.

Об этом в интервью Jutarnji list заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Виктор Гвоздь.

По его словам, несмотря на то, что Украина выступает за мирное решение конфликта на востоке, существует вероятность обострения ситуации и тогда возможно контрнаступление.

"Если Россия возобновит агрессию на Донбассе, вооруженные силы Украины смогут дать достойный отпор. Если сложатся благоприятные условия, Украина может перейти в контрнаступление и вернуть себе контроль над своими оккупированными территориями", - заявил он.

Как сообщал "Обозреватель", политолог-международник Владимир Посельский считает, что в ближайший год вывести мирные переговоры по Донбассу в Минске из тупика будет невозможно, поскольку практически все заинтересованы в том, чтобы нынешняя ситуация сохранялась, даже Украина.