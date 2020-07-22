Украина и Франция построят 20 современных катеров для пограничников: Аваков раскрыл детали контракта

Украина подписала контракт с французской компанией ОСЕА на строительство патрульных пограничных катеров для МВД, которые усилят систему морской безопасности и охраны границы государства.

Реализацию проекта было начато 22 июля на территории судостроительно-судоремонтного завода "Нибулон" в Николаеве, сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.

"Сегодня мы закладываем первые патрульные катера для Государственной пограничной службы... Я с честью могу сказать, что эти наши корабли будут называться "корабли компании ОСЕА-Нибулон", – сказал глава МВД Арсен Аваков.

Аваков на территории завода "Нибулон". МВД

Проект предусматривает в течение трех лет строительство и получения Госпогранслужбой 20-ти патрульных катеров.

Глава МВД отметил, что компания ОСЕА выбрала партнером завод "Нибулон" исходя из его высокого уровня профессионализма и компетенции.

В рамках реализации проекта, как пояснил Аваков, Украина получит не только современные катера для защиты государственной границы, но и современные технологии в строительстве кораблей. Это позволит стране самостоятельно обслуживать судна и развивать собственное производство.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал контракт "большим и интересным".

"Считаю, что это правильный проект с развитием производства на наших местных мощностях, с созданием новых рабочих мест, поэтому мы должны приложить максимум усилий, чтобы этот контракт с нашими французскими партнерами в части государственно-частного партнерства состоялся и реализовался", – сказал он.

Денис Шмыгаль. МВД

Генеральный директор ООО СП "Нибулон" Алексей Вадатурский заявил, что предприятие готово выполнить условия контракта в кратчайшие сроки.

"Для нас это большой вызов и признание французской компании. Мы возрождаем Днепр, развиваем украинский флот и делаем все, чтобы Украина была морской страной, а не страной у моря. Для нас большая честь развивать охранный сектор Украины", – сказал он.

Украина подписала контракт с ОСЕА. МВД

Пограничники получат 20 современных катеров. МВД

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Украине Этьен де Понсен отметил скорость, с которой реализуется проект.

"Первые переговоры начались два года назад и уже 2021-му, мы надеемся, первые катера будут поставлены заказчикам.

Контракт является последователем другого крупного проекта – поставки 55 вертолетов, производства компании Airbus. Эти два контракта вписываются в контекст политической поддержки, которую Франция оказывает Украине", – сказал Понсен.

Подписание контракта. МВД

По словам директора компании ОСЕА Ролана Жосара, компания "Нибулон" является надежным партнером, с которым у них "общие ценности".

"Сейчас мы рассматриваем более широкое направление нашего сотрудничества, которая будет направлена ​​на рынки других стран", – отметил он.

МВД

Скриншот

Скриншот

Напомним, по условиям рамочного межправительственного соглашения, подписанного в Париже 19 ноября 2019 года министрами внутренних дел Украины и Франции, четверть заказа будет выполнено отечественным судостроительным предприятием по французским технологиям.

Соглашение было ратифицировано Верховной Радой Украины 4 марта 2020 года. Оно предусматривает кредитование правительством Франции и ведущими европейскими банками строительства кораблей на сумму 136,5 млн евро.

Презентация проекта. МВД

Украинское предприятие "Нибулон" построит каждый четвертый из двадцати кораблей, то есть всего пять судов FPB 98 MKI.

Это маневренный патрульный корабль длиной 32 метра из легкого алюминия, который развивает скорость до 30 узлов с дальностью плавания 1200 морских миль с малой осадкой для плавания на мелководье. Каждое судно будет оснащено современными системами оптико-электронного наблюдения, RIB-лодками для смотровых групп пограничников, а также отечественным вооружением: артиллерийской установкой и пулеметами.

Катера будут использоваться для охраны государственной границы на воде, операций наблюдения, надзора и контроля, поисково-спасательных операций и противодействия диверсионно-разведывательным группам.

Как писал OBOZREVATEL, недавно США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования.