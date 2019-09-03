Ударят с моря и с суши: Россия может вторгнуться в Украину

Милитаризация Крыма увеличивает угрозу прямой агрессии со стороны России в отношении Украины.

Об этом заявил генерал армии Украины Николай Маломуж, бывший глава Службы внешней разведки, передает "Апостроф". Он подчеркнул, что Россия тут же атакует, если Украина предпримет попытку освобождения Крыма.

"Угроза агрессии России против Украины со стороны Крыма является постоянной. Именно для такого сценария наряду со стратегическими вооружениями – для противостояния НАТО, Россия в Крыму разворачивает и тактические вооружения – для противодействия Вооруженным Силам Украины. Они понадобятся, если мы начнем военную операцию по освобождению Крыма или когда в Украине возникнет дестабилизация и хаос, благоприятные для действий военного контингента РФ. И оперативно, и юридически такой формат вторжения в Украину предусмотрен руководством России", – отметил он.

В то же время после аннексии Крым стал плацдармом для дальнейшей агрессии против Украины на море. Так Россия смогла отрезать порты Бердянска и Мариуполя и нанести серьезный удар по морским коммуникациям Украины.

"Милитаризация Крыма является резко отрицательным фактором и с точки зрения внешних экономических интересов Украины. Порты Одессы и Ильичевска – это те направления, по которым осуществляется львиная доля украинского экспорта. Существует возможность перекрытия подходов к этим портам морскими силами России из крымских баз, особенно учитывая, что Россия склонна к непредсказуемым действиям. Это должно учитываться Украиной при осуществлении мероприятий в области обороны", – сообщил эксперт "Майдана иностранных дел" Олег Белоколос.

"Технически и логистически базы РФ на материковом побережье не приспособлены для активной военной деятельности. Именно поэтому Россия все годы до войны выступала за сохранение своего военно-морского присутствия в Крыму. Ведь местная инфраструктура, построенная еще при СССР, позволяет без особых затрат превратить Крым в очень серьезный логистический узел. Некую базу для операций России не только в Черноморском регионе, но и в Средиземноморье и даже Африке", – добавил он.

Милитаризация Крыма ATR

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минобороны России провели в аннексированном Крыму на полигоне "Опук" военные учения, целью которых было отработать "захват позиций" с моря.

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