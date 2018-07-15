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Убивали за деньги: в сети всплыло видео с российскими "ихтамнетами" за 1992 год

4.3тЧитать новость на украинском

В сети появилось видео с российскими наемниками, которые воевали в Нагорном Карабахе и были захвачены в плен военнослужащими Азербайджана.

Запись опубликовал на своей странице в Facebook блогер Alex Vitauskas. На нем российский офицер заявил, что является "авантюристом", который решил заработать, убивая за деньги.

"Военные Азербайджана тогда захватили группу кадровых российских военных при закладке ими взрывчатки на понтонном мосту. Как и через 22 года в Украине, россияне отрицают, что совершали диверсионные задания на территории иностранного государства по приказу своего командования и якобы пошли на выполнение задания за деньги, оставив расположение воинской части", - написано в сообщении.

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По утверждению азербайджанских источников, после суда за ними лично приехал тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков и "ихтамнетов" помиловали.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористка "ДНР" сделала откровенное признание о войне с Украиной.

Место
Россия
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
москали это грязные, лживые твари
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Daks Viktor
Daks Viktor
А, хто б в цьому б сумнівався.. Для московітів насамперед це гроші. За них вони продадуть і рідну матір.
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
А про хохлосрань Чечне на стороне террористов не хотите рассказать?
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2 из 3 ответов | показать все
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Кастрюлев Мыкола, тогда и вы расскажите за вербовку Корчинского, в 1991, и создание, так называемой, "националистической банды" с ним во главе. ;) Будет очень интересно...
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Daks Viktor, выблядок, в Чечне были террористы, совершавшие теракты и захватывавшие заложников, нападавшие на соседние регионы, следовательно, хохлосрань-пособники терроризма.Сказки про 48 тысяч детей впаривай состадникам-кастрюленосцам. Жертвы среди гражданских на войне неизбежны, только Чечне за обстрелами следовал штурм, а сцыкливое шароварное стадо месяцами хуярит по жилым кварталам, очкуя сунуть свое пропитое ебало ав городскую черту.Чуешь разницу, животное?:
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