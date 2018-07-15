Убивали за деньги: в сети всплыло видео с российскими "ихтамнетами" за 1992 год

В сети появилось видео с российскими наемниками, которые воевали в Нагорном Карабахе и были захвачены в плен военнослужащими Азербайджана.

Запись опубликовал на своей странице в Facebook блогер Alex Vitauskas. На нем российский офицер заявил, что является "авантюристом", который решил заработать, убивая за деньги.

"Военные Азербайджана тогда захватили группу кадровых российских военных при закладке ими взрывчатки на понтонном мосту. Как и через 22 года в Украине, россияне отрицают, что совершали диверсионные задания на территории иностранного государства по приказу своего командования и якобы пошли на выполнение задания за деньги, оставив расположение воинской части", - написано в сообщении.

По утверждению азербайджанских источников, после суда за ними лично приехал тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков и "ихтамнетов" помиловали.

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